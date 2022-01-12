Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan futbolcular sert uyarı! "Hemen söylesin yollarımızı ayıralım..."

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Ali Koç ve yöneticiler, dün Samandıra’ya çıkarma yaptı. Başkan Koç, antrenmanı izledikten sonra oyuncular ve teknik ekiple bir araya geldi.

Fanatik'in haberine göre; Ali Koç, burada yaptığı konuşmada futbolculara gözdağı verdi.

Ali Koç, “Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe ’yi buradan çıkaracak olan da bizleriz. Hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kötü niyetli olduğunuzu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boş verme lüksünüz yok. Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin, yollarımızı ayıralım. Bu formayı giymek istiyorsanız da durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin” ifadelerini kullandı.