Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor! Emre Belözoğlu dönemi bitti... Yeni teknik direktör kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Medya buluşmasında konuşan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.

Ali Koç ayrıca yeni teknik direktör için tarih verdi ve istediği hoca ekolünü anlattı. Marcelo Bielsa iddiaları hakkında ise "Henüz temasımız olmadı ancak onun kalibresinde hocalara bakıyoruz." ifadelerini kullandı.





ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINI CANLI OLARAK AKTARIYORUZ:

Toplantıyı niye bugüne bıraktık? Dün yapılan açıklamaları beklemek istedik. Endişemiz vardı. Pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edecek olması. Bu neden endişe vericiydi? 5-6 Haziran'da olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Kısıtlamalar 1 Haziran'a kadar uzatılınca yeni tarih belirledik ve 12-13 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak. İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur. Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir.

"HERKESİ RAHATSIZ RAHATSIZ EDEN BİR KONU"

Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bu herkesi ilgilendiren ve bir o kadar da rahatsız eden bir konu. Bu her sene devam ediyor. Bundan sonra sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştireceğiz demiştim.

"ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRMEK İSTEDİK"

Biz aslında yönetime ilk geldiğimizde, eski köye yeni adet getirmek istedik. Birlik ve beraberlik içinde olmazsak, ortak çıkar ve sorunlarımızı çözemeyeceğimizi belirttik. Bazıları tarafından gerçek dışı bir tavır olarak düşünülmüş olabilir. Saf olmayı, dürüst olmayı, manipüle yapmaktan uzak tavrımı umarım devam ettiririm. Bu sektörde bu tarz operasyonları değiştirmemiz gerekiyor.

"TÜM ALGILAR VE İFTİRALAR FENERBAHÇE ÜZERİNE"

Şöyle sormak lazım; niye Fenerbahçe? Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle paralel bir durum belki de. Bir rakibimiz seçime gidecek, çoklu aday var. Ama hiçbir aday dilinden Fenerbahçe'yi düşürmüyor. Bunu Fenerbahçe'de göremezsiniz. Ya da 3 takım şampiyonluğa oynuyor, uzun zamandır böylesini görmemiştik. Hele ki bu takımlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise... Dikkat edin, tüm algılar ve iftiralar Fenerbahçe üzerine. Bu tavırlara şaşırmadık, üzüldük. Bunlar Türk futbolunun marka değerine, gidişatına zarar veren konular.

EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Başında ben ne demiştim? Umarım tüm başkanlık dönemim bir hocayla geçer diye... Ama ne yazık ki kan uyuşmasını hiçbir hocayla sağlayamadık. Bu değişiklikleri yaptıkça, takım sinerjisinden alınan sonuçlara kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam etmek isterdik ama olmadı. Bir kere Emre Belözoğlu'na ben müteşekkirim. Yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Ben Emre'yi yöneticiyken tanıdım. Kaptan olarak geri döndükten ve başkan olduktan sonra daha yakından tanıma fırsatı buldum. Saf duygularla, elinden gelenin en iyisini yaparak çalıştı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, yeri geldiğinde kendi cebinden koyarak elini taşın altına soktu.

"ÖNÜMÜZDE 3 İHTİMAL VARDI..."

Pek çok konuda Emre Belözoğlu büyük artılar getirdi. 7 ay sonra kendini bir anda sportif direktörken, teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir ismin böyle bir riski kararı alma zorunluluğu yoktu. Sahada gördüğümüz futbol, Fenerbahçelilerin beklentisine yakın sevideydi. Ancak biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Ne istendiyse, ne beklendiyse elinden geleni yaptı. Teknik direktörlük konusunda 3 alternatifimiz vardı: Biri Emre'yle devam etmek, biri tecrübeli yabancı teknik direktörün altında tecrübe kazanması, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör... Yabancı diyorum, çünkü yerli olarak olabilecek tek teknik direktörün Emre Belözoğlu olduğunu düşünüyorum.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE YOLA DEVAM ETMEK RİSK OLACAKTI"

Bizim düşüncemiz, bana göre 5, bilemediniz 10 yıl sonra açık ara Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu'nun tecürbe kazanması... Emre tercihini yapmanın bizim için riskli olduğunu, Emre için de riskli olduğunu gördük. Emre'yle de bunu konuştuk. Doğal olarak tercihimizi aktardık. Emre düşünmek için zaman istedi, sıcak baktığını söyleyemem. Doğal karşılıyorum bunu. Doğal karşılıyorum bunu ama sonuç ne olursa olsun, hepinizin huzurunda şahsım ve yönetim kurulum adına Emre'ye verdiği tüm hizmetler için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz için doğru bir karar vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun, bugün olmasa da yarın Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler verecektir.

YENİ HOCA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Teknik direktör konusunda hangi yoldan gideceğimizi bugün anladınız. Yeni hocanın kampta olması lazım. Planlamayı ne kadar erken yaparsa, o kadar bizim avantajımıza. İsteğim teknik direktörün yarın açıklanması ancak benim tahminim, Haziran'ın 3. haftasına kadar, tespit ettiğimiz isimler ve görüşme yaptığımız isimlerle durumlar Haziran'ın 3. haftasına kadar gider. Bu kez nasıl bir futbol oynanmasını istediğimizi, hocanın CV'sinde neler olması gerektiğini, nasıl disiplin olması gerektiğini, gençleri nasıl kullanması gerektiğiyle ilgili bir liste çıkardık. Şu an kısa bir liste değil bu.

TEKNİK DİREKTÖR HANGİ EKOLDEN OLACAK?

Tüm bunlar olduktan sonra cüzdanım yetecek mi? Maaşına yetti, taleplerine yetecek mi? Bizim gibi kulüplerin en büyük hatası, parayla sıkıntı yaşamamış, istediği her oyuncu alınmış hocaların şapkadan tavşan çıkarması mümkün değil. Şunu size söyleyebilirim; tercihimiz, arzumuz, odaklandığımız nokta, Portekiz ya da Almanya ekolünden teknik adamlar. 'Bu kararı 2 hafta önce söyleseydiniz, bu kadar polemik olmazdı' diyebilirdiniz. Bu kararı olmadan önce çok düşündüm. Kolay değil. Gerek yöneticilik, gerekse futbol aklına güvendiğim kişilerle istişare ettik. Geldiğimiz nokta bundan ibaret.

MARCELO BIELSA CEVABI

Marcelo Bielsa bize çok yazılan bir hoca. Temasımız olmadı ancak onun kalibresinde hocalara bakıyoruz.

EMRE BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖR OLARAK DEVAM EDER Mİ?

Emre'yle zaten biz sezon içinde bu görevi aldığı zaman, sportif direktörlüğün bittiğini konuşmuştuk. 1 gün hoca, 1 gün sportif direktör olmaz. Emre'nin de gönlünde hocalık var zaten. Ben sportif direktörlüğe halen inanıyorum. Bu sene şampiyon olamamızın nedeni, tam aile olamadık. Samandıra havasını, disiplinini 3 senede sağlayamadık. Takım havasına zarar veren antrenör de olur, futbolcu olur gidecek.

EMRE BELÖZOĞLU DAHA ÖNCE GELSE ŞAMPİYONLUK GELİR MİYDİ?

Varsayımla bir şey söyleyemeyiz. Emre Belözoğlu daha önce göreve gelseydi şampiyon da olabilirdik, tam tersi de olabilirdi. Bir maç sonrası açıklama yaptım. Satır arası açıklamalarımı hiçbiriniz kapmıyorsunuz. 'Oynanan oyundan memnunuz, atak var, hücum var...' Emre Belözoğlu kariyeriyle, liderliğiyle, Fenerbahçe'nin istediği hale getirdi o oyuncuları. Şampiyonluğa oynadıysak Erol hocanın da Emre Belözoğlu'nun da emeği geçenlerin de katkısı var. Ben daha önce de söyledim, 'Başarısızlık varsa o benimdir. Hocanın altını oymayın' diye. Bu sorunun cevabı aslında yok. Şampiyon da olabilirdik, olmayabilirdik de. Tüm gri pozisyonlar bizim aleyhimize çalınmasına rağmen... Sondan ikinci haftaya kadar getirdik şampiyonluğu. Oraya kadar getirdikten sonra, o gün sahadaki ruhu kabul etmiyorum. Zannedersiniz ki Sivas şampiyonluğa oynuyor. O günden sonra futbolcuları görmedim, görseydim gözlerine bakarak söylemek isterdim.

"EMRE BELÖZOĞLU TARİHİN EN İYİ HOCASI OLACAK"

Biz yerliyle gideceksek Emre Belözoğlu'ndan başkasıyla çalışmayız. Emre Belözoğlu Türk tarihinin en iyi hocası olacak. 5 yıldır kendini hazırlıyor. Ben gördüğüm için söylüyorum. Emre'yle ilgili iddiamdan inşallah Fenerbahçe de yararlanır. Emre dışında gördüğüm kadarıyla bizim istediğimiz şekilde olabilecek bir hoca yok. Yabancı hocanın mali külfeti çok fazla. Bu bir risk ancak gelecek yılın şampiyonluğu çok önemli olduğu için bu riski aldık.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK MÜESSESESİ DEVAM ETMELİ"

FFP, harcama limitleri, bankalarla yapılan anlaşmalar gereği CEO kıvamında bir kişi ve departmana ihtiyaç var. Emre Belözoğlu, bizim elimizdeki arkadaşlardan iletişimci, hukukçuyu da futbolda konumlandırdı. Doğru yaptığını düşünüyorum. Sportif direktörlük müessesesi devam etmeli. Şunu da gördük. 2 patron olayı da olabiliyor. Kültürümüz gereği, tam oturtamadık sınırları, sorumluluk çerçevelerini. İdari anlamda futbolun başında olan biri olacak. Sportif direktörü de vereceğiz. Altyapı bambaşka organizasyonla kurgulanmalı. Sportif direktörün de gücü zamanı yetmiyor hem a takıma hem altyapıya bakmak. Sportif direktör Türk ya da yabancı olur, belli olur. Muhtemelen Türk olur. Futbolun genel müdürü gibi bir pozisyon gerekiyor.

"KOMPLEKSİMİZ YOK, ÖZGÜVENİMİZ VAR"

Bana yöneltilen eleştiriler arasında en kabul etmediğim konu, şeffaflık konusu. Bizim şeffaf olmadığımıza dair tüm eleştirileri reddediyorum. Hatta Süper Lig'deki kulüpler arasında en şeffaf kulüp belki de biziz. Samimi her türlü eleştiriye tamamen açığım. Çünkü bizim kompleksimiz yok, özgüvenimiz var. İnsanız, hata yapabiliriz. Önemli olan bu hataları yapmamak.

MENAJER HARCAMALARI KONUSU

Menajer harcamaları... 2020/21'de TFF'nin açıkladığı datalara bakın. Nasıl olur ki deyin, Türkiye Süper Ligi'nde sadece 5 kulüp bu sezon menajerlik ödemesi yapmış. Bunu bir sorun, başvurun medya olarak. Şöyle sorun, 'Türkiye'deki menajerlik ücretlerinin yarısını sadece Fenerbahçe ödüyor?' diye sorun. Şeffaflığımızın en büyük kanıtlarından birisi de bu. Bunu soracaklarına, Fenerbahçe'yi kazıklıyorlar diyor. Bu kulüplerin niye menajerlik ücreti yok diye bir sorun. Taraftarın şeffaflık beklentisiyle yönetimin şeffaflık ölçütü uyuşmuyor olabilir. O onu dedi, bu bunu dediyle hareket edemem. Eleştiriye açığız ama kulübün dinamiklerini etkilemek, karıştırmak için verilen eleştirilere harcayacak vaktimiz yok.

"ERZURUMSPOR DEPLASMANI DIŞINDA BİR SIKINTI YAŞANMADI"

Gittiğimiz her deplasmanda saygı görüyoruz. Bu sene birçok olay oldu. Bir kere Fenerbahçe'nin deplasmanlarında, ya da Fenerbahçe'ye deplasmana gelen takımların yöneticileriyle tartışma oldu mu? Neden? Çünkü biz saygı gösteriyoruz. Biz bugün Anadolu kulüpleriyle ilişkimiz, belki de tarihte olmadığı kadar iyidir. Söylemler bir yere kadar, bir de bu işin eylem tarafı var. 3 senedir bir tek Erzurumspor deplasmanı dışında bir tane sıkıntı yaşanmadı. O maçta da biz galip geldik, Erzurumspor küme düşmüştü. Bir tane sorun yaşanmış maç söyleyin bana? Bir kişi küfür etti diye koskoca camiayı zan altında bırakmıyoruz. Bazı radikal değişiklikler, yapısal değişiklikler olarak futbol temizlenecek.

"BİZ 3 HOCAYLA ÇALIŞTIK"

Geç karar verme konusu... Eski 1-2 yöneticimiz tarafından ortaya atılan bir durumdur. Zaman zaman bu kulübün bugünü, yarını ve geleceğini düşündüğümüz için bir konuyu 10-15 kez düşündüğümüz olabilir. Belki de doğru kararı ıskaladığımız olabilir. Biz Türkiye'de hancıyız. Avrupa kulüplerindeki yapı böyle değil. Ben kendi şirketlerimde bu kadar düşünmek zorunda değilim ama burada adımlarımızı dikkatli atmalıyız. Zaman zaman arzulanan hızda aksiyonlar alamadığımız da oldu. 3 senede kazanılan tecrübe, olumlu-olumsuz yaşananlar... Bunun kazandırdığı deneyimle çok daha farklı hareket eden bir yönetim olacağını göreceksiniz. Temel prensiplerimiz değişmeyecek. Bazı uygulamalar değişebilir ama ana planımız değişmeyecek. Biz 3 hocayla çalıştık. Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut. Diğerleri geçiciydi. Şu kadar hocayla çalıştı diyorlar, Aykut Kocaman'ı da katıyorlar ona.

"ATTIĞIMIZ HER ADIMI 30 KERE DÜŞÜNÜYORUZ"

Yurt dışında kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Şöyle böyle yapalım diyorlar, ben bu kulübün sahibi değilim, yapamam diyorum. Adamlardaki rahatlık, esneklik burada yok. Biz attığım her adımda 30 kere düşünüyoruz.

HANGİ MEVKİLERE TRANSFER YAPILACAK?

Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaybettik. Bazı taraftarlarımız kızacaklar belki, 10-15 puanımızın gittiğini söylemedim diye... Ancak ona rağmen biz işi Sivas maçına kadar getirdik. Biz bu sene şampiyon olabilseydik, arka arkaya işler istediğimiz noktaya gelecekti. Bu durum bize maddi olarak büyük zarar verdi. Futbol özelinde inancım, futbolun rengi sarı-lacivert olacak. Kadromuzun yüzde 70'i hazır. Belki reddedemeyeceğimiz teklif gelecek oyuncularımız olacak. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de bir sağ ya da sol bek transferlerini yapacağız. Şansımıza yolladığımız oyuncular, yurt dışında iyi işler çıkarıyorlar. Belki bu sezon da yine 15 milyon euro civarı bir satışımız olacak. Çok fazla müdahale yapmadan hareket edeceğimiz kadro var elimizde. Dediğim dokunuşları yapıp, elimizden çıkarmak istediğimiz oyuncuları çıkarabilirsek taraftarların gurur duyacağı bir Fenerbahçe sahada olacak.

"HİÇBİR ZAMAN ŞAMPİYONLUK VAADİNDE BULUNMADIM"

Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaadinde bulunmadım. Her zaman 'inşallah' derim. Fenerbahçe adil yöntemlerle şampiyonluk kazanılabileceğini gösterecek. Değişecek demekle bugün tenkit ettiğimiz, bazılarını aşağılık gördüğümüz tavırları algılamayın. Misliyle ve çok çabuk cevap vereceğiz. Bundan emin olun.

YENİ TESİS MÜJDESİ

Ben tek bir vaadimi tutamadım. Altyapıya örnek ve dünya çapında bir tesis yapmaktı. 7 milyon euro bütçemiz var. Başvurular var. Arazi var. Ben o tesisi yapacağım burada. İnanılmaz sıkıştık Dereağzı'nda. Samandıra'da ek inşaat ile 12 oda çıkarmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim arazi Samandıra'ya yakın. Parası da hazır. Yetkililere söylüyorum, paramız da planlarımız da var. Türk futboluna örnek tesis olacak. Düğmeye bassak 1 sene sürer. Sayın Aziz Yıldırım, bu stadyumu yaptıktan sonra stadyumlar modernleşti. Neredeyse tamamı devlet eliyle. Fitili ateşleyen Fenerbahçe'dir. Kendi alın teriyle yaptı Fenerbahçe. Bu tesisler de fitili ateşleyecek. Benim en büyük hayalim bu.

PİLOT KULÜP SATIN ALINACAK

Federasyon 2 senedir uygulama yapacak, yapılmadı. 2 ay sonra ligler başlayacak, hala federasyonumuzun hangi rezerv ligi uygulayacak belli değil. Zaten altyapılar 1.5 sene kaçırdı. Bir sürü yaş grubu hiç top oynamadı. Ya direkt satın alma olacak. Bir lig kurulacak, oyuncu oynatacağız ümidimizi kestik. Ağustos ayında ligler başlamadan 2 veya 3. ligde kulüp satın alacağız ya da bir kulüp sahibiyle yüzde 100 ilişki inşa edeceğiz. Pilot kulüp, 'feeder' kulüp yapacağız. İhtiyacımız var. Kiraladığımız oyuncularımızın çoğu süre almıyorlar, yeterince süre almıyorlar. Bazılarını süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz ama kendi kulübümüz olursa birçok oyuncumuzu geliştiririz, test ederiz.

KADIN FUTBOL ŞUBESİ AÇILIYOR

Şu an çok taraftarımızın ilgisini çekmese de, birçok talep var. Kadın futbol şubesi için genel kurul müsaade ederse, hayata geçireceğiz. Bu şube Fenerbahçe DNA'sı için de uygundur. Kadın olarak faaliyetimizin olmadığı tek branştır, diğer tüm dallarda var. Sponsorluk isteyenler var. Ya 3. Lig'den başlayacaksın, ya da kulüp satın almak. Ben satın alma taraftarıyım ama bazı arkadaşlar 3. Lig'den başlatmak iyidir diyor. Kadın futbolunun tohumlarını atacağız. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hangi spora girerse girsin, mücadele etsin o spor gelişir, tartışmasız gelişir.

SZALAI, OZAN TUFAN VE MERT HAKAN SATILMAYACAK

Burası farklı bir lig. Yabancılarımızın neredeyse hepsi milli takımlarında oynuyorlar. EURO 2020 bir vitrin olacak. Absürd bir teklif gelmedikçe, Zanka hariç, Szalai, Ozan Tufan ve Mert Hakan gibi isimleri satmayı düşünmüyoruz. Pek çok transfer şampiyona sonrası netleşecek. Geçen sezon biz kiralık transferden uzak durmaya çalıştık. Finansal Fair Play'den dolayı. Kafamızdaki profildeki hocayı Haziran ayında imzaya getirirsek, önündeki sürenin alışması için fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Taraftarlarımızın içi rahat etsin. Kaybedilmiş bir zaman olduğunu düşünmüyorum.

"FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKTIĞINDA O SİVAS MAÇINDA ÖLECEK ÖLECEK"

Geçen sene görüştüğümüz hocalar 50 sayfalık rapor hazırlıyordu. En uygun olmayan adam bile 1-2 haftada röntgeni çekiyor. Bugün baktığımız hocaların bazıları 2 hafta evvel piyasada değildi. Alman ya da Portekizli, geçmişte mümkünse 1-2 şampiyonluğu olması, disiplin getirecek bir teknik direktör olsun istiyorum. Benim tahammülüm yok artık! Milyonlar acı çekiyor. Harcanan bir dünya para. Emek veriliyor... O futbolcu Sivas maçına çıktığı zaman terinin son damlasına kadar! Ölecek sahada ölecek! Soyunma odasına 1-0 mağlup giriyoruz, çıkınca sahaya o bilinçle çıkacak. Olmayanlar var. Ben onu kafaya taktım. Herkese nasip olmaz bu formayı giymek.

"6 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR"

15 milyon euroluk satış nasıl olur... Hali hazırda 6 milyon euroluk teklif var. İsim veremeyeceğim. Hem oyuncu için hem de bizim için yeni bir arayış, yeni bir maceraya çıkma ihtiyacı olan isimler var. Mevcut gelen teklifler, henüz daha transfer sezonu başlamamış olmasına rağmen bu rakamın gelmesi için bizi ümitlendiriyor. Belki Ozan'a, Altay'a teklifler gelebilir. Biz sattığımız zaman iyi satıyoruz. Biliyorsunuz, sattığımızın 3'te 1'i limite yansıyor. Belki bu sezon satışları direkt alırlar. Çünkü bu limit düzeninin değişmesi gerekiyor. Hiçbir destek almayan tek sektör futbol. Aşıların bile parasını kulüpler kendi cebinden verdi. Bu nedenle satışlar bizim için çok önemli. Bu sezon maliyetleri yüzde 20 indirmemiz lazım. Sadece biz değil, tüm kulüpler. Fırsat transferleri tespit etmemiz çok önemli oluyor. Burada isim veremeyeceğim. Devre arası stoper ihtiyacımız vardı. Biri Atilla'ydı. Eski reflekslerle hareket etsek, Atilla listeye bile girmezdi. Artık bizim Pelkas'lar, Altay'lar, Atilla'lar modeline gitmemiz gerekiyor. Gerekirse 1-2 milyon bonservis vereceksin. Yaşı da 24-25 altında olacak. Takımda yaş ortalaması benim istediğim gibi gitti. Bizim takımın 25-26 yaş bandında olması lazım.

"BU CAMİANIN GELECEĞİ OLARAK BENİ GÖRENLERE KARŞI SORUMLULUĞUM VAR"

Nereden mesajlar alacağımı, eleştirilerin hangilerinin samimi hangilerinin güdümlü olduğunun farkındayım. İlk defa saldırıya uğramıyorum. Belki de Türkiye tarihinin en çok saldırılan başkanlarından olmuşumdur. Bence oldum. Bizim haberimizin yapılmaması ya da kötü bir şeyin günlerce abartılması... Bunu defalarca yaşadık. Hiçbir sosyal medya hesabım yok. Arkadaşlarımın raporlamasıyla öğreniyorum. 'Tam Zamanı Şimdi'ler, sokakta afiş asmalar isteseniz yapamayacağınız işlerdi. Beni organik bir şekilde destekleyen, seçim kampanyalarıma detek veren ve bana inanan insanların beklentilerini karşılayamamak beni çok mahcup ediyor... Onlar görecekler ki, 'İyi ki desteklemişiz, iyi ki savunmuşuz' noktasına gelecekler. Bundan zerre kadar şüphem yok. Benim en çok sorumluluk duyduğum, yatıp kalkıp Fenerbahçe aşkıyla yanıp tutuşan çocuklarımız, bu camianın aydınlık geleceği olarak beni doğru aday görenlere karşı sorumluluğum var. Onlar bu işten mahcup çıkmayacaklar.

"1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR KONUSUNDA DAHA ÖNCE BAŞVURU YAPMADIK"

Bizim 1959 yılı şampiyonluklarla ilgili başvurularımız 2 yıl önce de vardı. Zaman zaman Metin Sipahioğlu'yla da ters düşmüşüzdür. Şampiyon olmak başka şey, hak ettiğini almak başka şey. Bu başvurunun bizim dönemimizde yapılması gerekiyordu. İkinci dönemimizin olup olmayacağı belli değil. Fenerbahçe Spor Kulübü daha önce hiçbir başvuru yapmadı. İnanamıyorum. Kelli-felli adamlar, bu yalanları nasıl savunuyor anlamıyorum.

"EROL BULUT'U YERDEN YERE VURUYOR..."

Bir mağlubiyet sonrası biri mesaj atıyor. Erol hocayı yerden yere vuruyor. 'Çabuk bu adamı gönderin' diye. Aynı adam, bir önceki dönem bir önceki hocamız için ağza alınmayacak sözler söylemiş. Küfürler etmiş. Bazı insanlar var, meslek edinmişler, Fenerbahçe kötü giderken ortaya çıkıyorlar. Ya işler iyi giderken bir tane mesaj çekmez mi insan? Bunlar benim için Fenerbahçe'yle var olanlar, Fenerbahçe için var olanlar değil. Bizim camiada bu tip insanlar yok zannediyordum.

"BEN BİR KEZ FB TV'Yİ KULLANMADIM"

Eyüp Bey inşallah imzaları toplayacak aday olacak. Tüm buralar ona açık. FBTV ona açık. İstiyorsa onla televizyona bende çıkarım. Adil bir rekabet olacak. Fenerbahçeliler gurur duyacak. Ben 1 kere FBTV'yi, burayı kullanamadım, 1 kere. 'Kime konuşsam bırakmalı' diyorsun. Bence 'Bırakmamalı' diyenlerle görüş. Ben istenmediğim yerde durmam. Durum senin dediğin gibi değil. Yakında çıkacakmış, araştırma yapmışlar. Araştırma şirketi yapmış. Rakamlar çıkınca görürsünüz. Ben senin dediğinin 10'da 1'ini düşünsem kendimle ilgili, 1 dakika devam etmem.

"GELİR GELMEZ 37 MİLYON EURO BORÇ ÖDEDİK"

Futbolda aldığımız sonuçlardan sonra eleştiri olmaması söz konusu değil. Ben madalyonun iki yüzü olduğuna inanırım. Eleştirirken öncekilere de bakmak lazım. Daha önceki başkanlar ilk dönemlerini nasıl geçirmiş? Gelir gelmez 37 milyon euro borç ödedik. Geldiğimiz ay içinde hem de... Kendimizde hata bulmadığımızı düşünmesinler. Biz çok hata yaptık. Ben şahsen çok tolerans gösterdim insanlara. Ben neredeyse hiçbir şeye karışmıyorum. Ben iki tane transferde başkanlık hakkımı kullandım. Biri Atilla. Tam tersine bundan sonra çok daha farklı bir şekilde bu kulübün futbol takımı işleyecek.

Türkiye'de bazı şeyler medya kullanılarak belli bir noktaya getirilmeye çalışılıyor. Bu ne yazık ki TFF'de çok oluyor. Bazı haberler çıkıyor, 'Tahkim reddedecek, kural hatası yok' diye. Böyle şeyler çıkıyorsa toplumu masajlayarak ortamı hazırlıyor. Bizim önceliğimiz yıldız, para değil. Bizim helalleşmemiz lazım. 3 Temmuz'u kapatmamız lazım. Bizim o dönem yaşadığımız maddi-manevi kayıplar için helalleşmek lazım. Önceliğimiz, tarihin resmiyete kavuşması. Sonrasına bakacağız.

ANADOLU EFES'E TEBRİK

Anadolu Efes Kulübünü kutluyorum. Son 7 senedir Türk takımlarının Final Four'da olması, iki kupa eklenince Türk erkek basketbolu Avrupa'da bayağı bir önemli noktada. Obradovic gibi efsaneden sonra dönüşümü yapmak kolay değil. Türk basketbolu buraya geldiyse Obradovic'in büyük katkısı var. Bize yaşattığı her mutlu an için şükranlarımızı sunarız. Obradovic'in liderliği hem Fenerbahçe'yi, hem Türk basketbolunu başka noktaya götürdü. Final Four'a inanıyorduk. Ne günah işlediysek, şans faktörü hiç bizim yanımızda olmadı. İlk gittiğimiz Final Four'a 3 rekorla gittik. En çok galibiyet, en erken playoff, içeride hiç kaybetmeyen takımdık. İlk 5'in 4'ü sakatlandı. CSKA serisinde bir sürü kovid çıktı. Önümüzdeki sezon için Fenerbahçe Beko'nun kadrosu hazır. 1-2 dokunuş yaparız ama star değiller. Bizim imzaladığımız oyuncularla kontrat yapabilmek için bazı kulüpler büyük teklifler yapıyor şimdi. Önümüzdeki sezon çok farklı bir basketbol takımı göreceksiniz.