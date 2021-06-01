Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor! Emre Belözoğlu dönemi bitti...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Medya buluşmasında konuşan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.





ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINI CANLI OLARAK AKTARIYORUZ:

Toplantıyı niye bugüne bıraktık? Dün yapılan açıklamaları beklemek istedik. Endişemiz vardı. Pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edecek olması. Bu neden endişe vericiydi? 5-6 Haziran'da olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Kısıtlamalar 1 Haziran'a kadar uzatılınca yeni tarih belirledik ve 12-13 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak. İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur. Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir.

"HERKESİ RAHATSIZ RAHATSIZ EDEN BİR KONU"

Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bu herkesi ilgilendiren ve bir o kadar da rahatsız eden bir konu. Bu her sene devam ediyor. Bundan sonra sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştireceğiz demiştim.

"ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRMEK İSTEDİK"

Biz aslında yönetime ilk geldiğimizde, eski köye yeni adet getirmek istedik. Birlik ve beraberlik içinde olmazsak, ortak çıkar ve sorunlarımızı çözemeyeceğimizi belirttik. Bazıları tarafından gerçek dışı bir tavır olarak düşünülmüş olabilir. Saf olmayı, dürüst olmayı, manipüle yapmaktan uzak tavrımı umarım devam ettiririm. Bu sektörde bu tarz operasyonları değiştirmemiz gerekiyor.

"TÜM ALGILAR VE İFTİRALAR FENERBAHÇE ÜZERİNE"

Şöyle sormak lazım; niye Fenerbahçe? Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle paralel bir durum belki de. Bir rakibimiz seçime gidecek, çoklu aday var. Ama hiçbir aday dilinden Fenerbahçe'yi düşürmüyor. Bunu Fenerbahçe'de göremezsiniz. Ya da 3 takım şampiyonluğa oynuyor, uzun zamandır böylesini görmemiştik. Hele ki bu takımlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise... Dikkat edin, tüm algılar ve iftiralar Fenerbahçe üzerine. Bu tavırlara şaşırmadık, üzüldük. Bunlar Türk futbolunun marka değerine, gidişatına zarar veren konular.

EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Başında ben ne demiştim? Umarım tüm başkanlık dönemim bir hocayla geçer diye... Ama ne yazık ki kan uyuşmasını hiçbir hocayla sağlayamadık. Bu değişiklikleri yaptıkça, takım sinerjisinden alınan sonuçlara kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam etmek isterdik ama olmadı. Bir kere Emre Belözoğlu'na ben müteşekkirim. Yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Ben Emre'yi yöneticiyken tanıdım. Kaptan olarak geri döndükten ve başkan olduktan sonra daha yakından tanıma fırsatı buldum. Saf duygularla, elinden gelenin en iyisini yaparak çalıştı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, yeri geldiğinde kendi cebinden koyarak elini taşın altına soktu.

"ÖNÜMÜZDE 3 İHTİMAL VARDI..."

Pek çok konuda Emre Belözoğlu büyük artılar getirdi. 7 ay sonra kendini bir anda sportif direktörken, teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir ismin böyle bir riski kararı alma zorunluluğu yoktu. Sahada gördüğümüz futbol, Fenerbahçelilerin beklentisine yakın sevideydi. Ancak biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Ne istendiyse, ne beklendiyse elinden geleni yaptı. Teknik direktörlük konusunda 3 alternatifimiz vardı: Biri Emre'yle devam etmek, biri tecrübeli yabancı teknik direktörün altında tecrübe kazanması, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör... Yabancı diyorum, çünkü yerli olarak olabilecek tek teknik direktörün Emre Belözoğlu olduğunu düşünüyorum.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE YOLA DEVAM ETMEK RİSK OLACAKTI"

Bizim düşüncemiz, bana göre 5, bilemediniz 10 yıl sonra açık ara Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu'nun tecürbe kazanması... Emre tercihini yapmanın bizim için riskli olduğunu, Emre için de riskli olduğunu gördük. Emre'yle de bunu konuştuk. Doğal olarak tercihimizi aktardık. Emre düşünmek için zaman istedi, sıcak baktığını söyleyemem. Doğal karşılıyorum bunu. Doğal karşılıyorum bunu ama sonuç ne olursa olsun, hepinizin huzurunda şahsım ve yönetim kurulum adına Emre'ye verdiği tüm hizmetler için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz için doğru bir karar vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun, bugün olmasa da yarın Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler verecektir.

"KOMPLEKSİMİZ YOK, ÖZGÜVENİMİZ VAR"

Bana yöneltilen eleştiriler arasında en kabul etmediğim konu, şeffaflık konusu. Bizim şeffaf olmadığımıza dair tüm eleştirileri reddediyorum. Hatta Süper Lig'deki kulüpler arasında en şeffaf kulüp belki de biziz. Samimi her türlü eleştiriye tamamen açığım. Çünkü bizim kompleksimiz yok, özgüvenimiz var. İnsanız, hata yapabiliriz. Önemli olan bu hataları yapmamak.

MENAJER HARCAMALARI KONUSU

Menajer harcamaları... 2020/21'de TFF'nin açıkladığı datalara bakın. Nasıl olur ki deyin, Türkiye Süper Ligi'nde sadece 5 kulüp bu sezon menajerlik ödemesi yapmış. Bunu bir sorun, başvurun medya olarak. Şöyle sorun, 'Türkiye'deki menajerlik ücretlerinin yarısını sadece Fenerbahçe ödüyor?' diye sorun. Şeffaflığımızın en büyük kanıtlarından birisi de bu. Bunu soracaklarına, Fenerbahçe'yi kazıklıyorlar diyor. Bu kulüplerin niye menajerlik ücreti yok diye bir sorun. Taraftarın şeffaflık beklentisiyle yönetimin şeffaflık ölçütü uyuşmuyor olabilir. O onu dedi, bu bunu dediyle hareket edemem. Eleştiriye açığız ama kulübün dinamiklerini etkilemek, karıştırmak için verilen eleştirilere harcayacak vaktimiz yok.

"ERZURUMSPOR DEPLASMANI DIŞINDA BİR SIKINTI YAŞANMADI"

Gittiğimiz her deplasmanda saygı görüyoruz. Bu sene birçok olay oldu. Bir kere Fenerbahçe'nin deplasmanlarında, ya da Fenerbahçe'ye deplasmana gelen takımların yöneticileriyle tartışma oldu mu? Neden? Çünkü biz saygı gösteriyoruz. Biz bugün Anadolu kulüpleriyle ilişkimiz, belki de tarihte olmadığı kadar iyidir. Söylemler bir yere kadar, bir de bu işin eylem tarafı var. 3 senedir bir tek Erzurumspor deplasmanı dışında bir tane sıkıntı yaşanmadı. O maçta da biz galip geldik, Erzurumspor küme düşmüştü. Bir tane sorun yaşanmış maç söyleyin bana? Bir kişi küfür etti diye koskoca camiayı zan altında bırakmıyoruz. Bazı radikal değişiklikler, yapısal değişiklikler olarak futbol temizlenecek.

"BİZ 3 HOCAYLA ÇALIŞTIK"

Geç karar verme konusu... Eski 1-2 yöneticimiz tarafından ortaya atılan bir durumdur. Zaman zaman bu kulübün bugünü, yarını ve geleceğini düşündüğümüz için bir konuyu 10-15 kez düşündüğümüz olabilir. Belki de doğru kararı ıskaladığımız olabilir. Biz Türkiye'de hancıyız. Avrupa kulüplerindeki yapı böyle değil. Ben kendi şirketlerimde bu kadar düşünmek zorunda değilim ama burada adımlarımızı dikkatli atmalıyız. Zaman zaman arzulanan hızda aksiyonlar alamadığımız da oldu. 3 senede kazanılan tecrübe, olumlu-olumsuz yaşananlar... Bunun kazandırdığı deneyimle çok daha farklı hareket eden bir yönetim olacağını göreceksiniz. Temel prensiplerimiz değişmeyecek. Bazı uygulamalar değişebilir ama ana planımız değişmeyecek. Biz 3 hocayla çalıştık. Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut. Diğerleri geçiciydi. Şu kadar hocayla çalıştı diyorlar, Aykut Kocaman'ı da katıyorlar ona.

"ATTIĞIMIZ HER ADIMI 30 KERE DÜŞÜNÜYORUZ"

Yurt dışında kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Şöyle böyle yapalım diyorlar, ben bu kulübün sahibi değilim, yapamam diyorum. Adamlardaki rahatlık, esneklik burada yok. Biz attığım her adımda 30 kere düşünüyoruz.

HANGİ MEVKİLERE TRANSFER YAPILACAK?

Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaybettik. Bazı taraftarlarımız kızacaklar belki, 10-15 puanımızın gittiğini söylemedim diye... Ancak ona rağmen biz işi Sivas maçına kadar getirdik. Biz bu sene şampiyon olabilseydik, arka arkaya işler istediğimiz noktaya gelecekti. Bu durum bize maddi olarak büyük zarar verdi. Futbol özelinde inancım, futbolun rengi sarı-lacivert olacak. Kadromuzun yüzde 70'i hazır. Belki reddedemeyeceğimiz teklif gelecek oyuncularımız olacak. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de bir sağ ya da sol bek transferlerini yapacağız. Şansımıza yolladığımız oyuncular, yurt dışında iyi işler çıkarıyorlar. Belki bu sezon da yine 15 milyon euro civarı bir satışımız olacak. Çok fazla müdahale yapmadan hareket edeceğimiz kadro var elimizde. Dediğim dokunuşları yapıp, elimizden çıkarmak istediğimiz oyuncuları çıkarabilirsek taraftarların gurur duyacağı bir Fenerbahçe sahada olacak.

"HİÇBİR ZAMAN ŞAMPİYONLUK VAADİNDE BULUNMADIM"

Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaadinde bulunmadım. Her zaman 'inşallah' derim. Fenerbahçe adil yöntemlerle şampiyonluk kazanılabileceğini gösterecek. Değişecek demekle bugün tenkit ettiğimiz, bazılarını aşağılık gördüğümüz tavırları algılamayın. Misliyle ve çok çabuk cevap vereceğiz. Bundan emin olun.

YENİ TESİS MÜJDESİ

Ben tek bir vaadimi tutamadım. Altyapıya örnek ve dünya çapında bir tesis yapmaktı. 7 milyon euro bütçemiz var. Başvurular var. Arazi var. Ben o tesisi yapacağım burada. İnanılmaz sıkıştık Dereağzı'nda. Samandıra'da ek inşaat ile 12 oda çıkarmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim arazi Samandıra'ya yakın. Parası da hazır. Yetkililere söylüyorum, paramız da planlarımız da var. Türk futboluna örnek tesis olacak. Düğmeye bassak 1 sene sürer. Sayın Aziz Yıldırım, bu stadyumu yaptıktan sonra stadyumlar modernleşti. Neredeyse tamamı devlet eliyle. Fitili ateşleyen Fenerbahçe'dir. Kendi alın teriyle yaptı Fenerbahçe. Bu tesisler de fitili ateşleyecek. Benim en büyük hayalim bu.