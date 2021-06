Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuştu! Emre Belözoğlu dönemi bitti... Yeni teknik direktör kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Medya buluşmasında konuşan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.

Ali Koç ayrıca yeni teknik direktör için tarih verdi ve istediği hoca ekolünü anlattı. Marcelo Bielsa iddiaları hakkında ise "Henüz temasımız olmadı ancak onun kalibresinde hocalara bakıyoruz." ifadelerini kullandı.





İŞTE ALİ KOÇ'UN YAPTIĞI TÜM AÇIKLAMALAR;

Toplantıyı niye bugüne bıraktık? Dün yapılan açıklamaları beklemek istedik. Endişemiz vardı. Pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edecek olması. Bu neden endişe vericiydi? 5-6 Haziran'da olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Kısıtlamalar 1 Haziran'a kadar uzatılınca yeni tarih belirledik ve 12-13 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak. İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur. Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir.

"HERKESİ RAHATSIZ RAHATSIZ EDEN BİR KONU"

Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bu herkesi ilgilendiren ve bir o kadar da rahatsız eden bir konu. Bu her sene devam ediyor. Bundan sonra sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştireceğiz demiştim.

"ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRMEK İSTEDİK"

Biz aslında yönetime ilk geldiğimizde, eski köye yeni adet getirmek istedik. Birlik ve beraberlik içinde olmazsak, ortak çıkar ve sorunlarımızı çözemeyeceğimizi belirttik. Bazıları tarafından gerçek dışı bir tavır olarak düşünülmüş olabilir. Saf olmayı, dürüst olmayı, manipüle yapmaktan uzak tavrımı umarım devam ettiririm. Bu sektörde bu tarz operasyonları değiştirmemiz gerekiyor.

"TÜM ALGILAR VE İFTİRALAR FENERBAHÇE ÜZERİNE"

Şöyle sormak lazım; niye Fenerbahçe? Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle paralel bir durum belki de. Bir rakibimiz seçime gidecek, çoklu aday var. Ama hiçbir aday dilinden Fenerbahçe'yi düşürmüyor. Bunu Fenerbahçe'de göremezsiniz. Ya da 3 takım şampiyonluğa oynuyor, uzun zamandır böylesini görmemiştik. Hele ki bu takımlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise... Dikkat edin, tüm algılar ve iftiralar Fenerbahçe üzerine. Bu tavırlara şaşırmadık, üzüldük. Bunlar Türk futbolunun marka değerine, gidişatına zarar veren konular.

EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Başında ben ne demiştim? Umarım tüm başkanlık dönemim bir hocayla geçer diye... Ama ne yazık ki kan uyuşmasını hiçbir hocayla sağlayamadık. Bu değişiklikleri yaptıkça, takım sinerjisinden alınan sonuçlara kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam etmek isterdik ama olmadı. Bir kere Emre Belözoğlu'na ben müteşekkirim. Yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Ben Emre'yi yöneticiyken tanıdım. Kaptan olarak geri döndükten ve başkan olduktan sonra daha yakından tanıma fırsatı buldum. Saf duygularla, elinden gelenin en iyisini yaparak çalıştı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, yeri geldiğinde kendi cebinden koyarak elini taşın altına soktu.

"ÖNÜMÜZDE 3 İHTİMAL VARDI..."

Pek çok konuda Emre Belözoğlu büyük artılar getirdi. 7 ay sonra kendini bir anda sportif direktörken, teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali teknik direktör olmak olan bir ismin böyle bir riski kararı alma zorunluluğu yoktu. Sahada gördüğümüz futbol, Fenerbahçelilerin beklentisine yakın sevideydi. Ancak biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Ne istendiyse, ne beklendiyse elinden geleni yaptı. Teknik direktörlük konusunda 3 alternatifimiz vardı: Biri Emre'yle devam etmek, biri tecrübeli yabancı teknik direktörün altında tecrübe kazanması, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör... Yabancı diyorum, çünkü yerli olarak olabilecek tek teknik direktörün Emre Belözoğlu olduğunu düşünüyorum.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE YOLA DEVAM ETMEK RİSK OLACAKTI"

Bizim düşüncemiz, bana göre 5, bilemediniz 10 yıl sonra açık ara Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu'nun tecürbe kazanması... Emre tercihini yapmanın bizim için riskli olduğunu, Emre için de riskli olduğunu gördük. Emre'yle de bunu konuştuk. Doğal olarak tercihimizi aktardık. Emre düşünmek için zaman istedi, sıcak baktığını söyleyemem. Doğal karşılıyorum bunu. Doğal karşılıyorum bunu ama sonuç ne olursa olsun, hepinizin huzurunda şahsım ve yönetim kurulum adına Emre'ye verdiği tüm hizmetler için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hepimiz için doğru bir karar vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun, bugün olmasa da yarın Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler verecektir.

YENİ HOCA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Teknik direktör konusunda hangi yoldan gideceğimizi bugün anladınız. Yeni hocanın kampta olması lazım. Planlamayı ne kadar erken yaparsa, o kadar bizim avantajımıza. İsteğim teknik direktörün yarın açıklanması ancak benim tahminim, Haziran'ın 3. haftasına kadar, tespit ettiğimiz isimler ve görüşme yaptığımız isimlerle durumlar Haziran'ın 3. haftasına kadar gider. Bu kez nasıl bir futbol oynanmasını istediğimizi, hocanın CV'sinde neler olması gerektiğini, nasıl disiplin olması gerektiğini, gençleri nasıl kullanması gerektiğiyle ilgili bir liste çıkardık. Şu an kısa bir liste değil bu.

TEKNİK DİREKTÖR HANGİ EKOLDEN OLACAK?

Tüm bunlar olduktan sonra cüzdanım yetecek mi? Maaşına yetti, taleplerine yetecek mi? Bizim gibi kulüplerin en büyük hatası, parayla sıkıntı yaşamamış, istediği her oyuncu alınmış hocaların şapkadan tavşan çıkarması mümkün değil. Şunu size söyleyebilirim; tercihimiz, arzumuz, odaklandığımız nokta, Portekiz ya da Almanya ekolünden teknik adamlar. 'Bu kararı 2 hafta önce söyleseydiniz, bu kadar polemik olmazdı' diyebilirdiniz. Bu kararı olmadan önce çok düşündüm. Kolay değil. Gerek yöneticilik, gerekse futbol aklına güvendiğim kişilerle istişare ettik. Geldiğimiz nokta bundan ibaret.

MARCELO BIELSA CEVABI

Marcelo Bielsa bize çok yazılan bir hoca. Temasımız olmadı ancak onun kalibresinde hocalara bakıyoruz.

EMRE BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖR OLARAK DEVAM EDER Mİ?

Emre'yle zaten biz sezon içinde bu görevi aldığı zaman, sportif direktörlüğün bittiğini konuşmuştuk. 1 gün hoca, 1 gün sportif direktör olmaz. Emre'nin de gönlünde hocalık var zaten. Ben sportif direktörlüğe halen inanıyorum. Bu sene şampiyon olamamızın nedeni, tam aile olamadık. Samandıra havasını, disiplinini 3 senede sağlayamadık. Takım havasına zarar veren antrenör de olur, futbolcu olur gidecek.

EMRE BELÖZOĞLU DAHA ÖNCE GELSE ŞAMPİYONLUK GELİR MİYDİ?

Varsayımla bir şey söyleyemeyiz. Emre Belözoğlu daha önce göreve gelseydi şampiyon da olabilirdik, tam tersi de olabilirdi. Bir maç sonrası açıklama yaptım. Satır arası açıklamalarımı hiçbiriniz kapmıyorsunuz. 'Oynanan oyundan memnunuz, atak var, hücum var...' Emre Belözoğlu kariyeriyle, liderliğiyle, Fenerbahçe'nin istediği hale getirdi o oyuncuları. Şampiyonluğa oynadıysak Erol hocanın da Emre Belözoğlu'nun da emeği geçenlerin de katkısı var. Ben daha önce de söyledim, 'Başarısızlık varsa o benimdir. Hocanın altını oymayın' diye. Bu sorunun cevabı aslında yok. Şampiyon da olabilirdik, olmayabilirdik de. Tüm gri pozisyonlar bizim aleyhimize çalınmasına rağmen... Sondan ikinci haftaya kadar getirdik şampiyonluğu. Oraya kadar getirdikten sonra, o gün sahadaki ruhu kabul etmiyorum. Zannedersiniz ki Sivas şampiyonluğa oynuyor. O günden sonra futbolcuları görmedim, görseydim gözlerine bakarak söylemek isterdim.

"EMRE BELÖZOĞLU TARİHİN EN İYİ HOCASI OLACAK"

Biz yerliyle gideceksek Emre Belözoğlu'ndan başkasıyla çalışmayız. Emre Belözoğlu Türk tarihinin en iyi hocası olacak. 5 yıldır kendini hazırlıyor. Ben gördüğüm için söylüyorum. Emre'yle ilgili iddiamdan inşallah Fenerbahçe de yararlanır. Emre dışında gördüğüm kadarıyla bizim istediğimiz şekilde olabilecek bir hoca yok. Yabancı hocanın mali külfeti çok fazla. Bu bir risk ancak gelecek yılın şampiyonluğu çok önemli olduğu için bu riski aldık.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK MÜESSESESİ DEVAM ETMELİ"

FFP, harcama limitleri, bankalarla yapılan anlaşmalar gereği CEO kıvamında bir kişi ve departmana ihtiyaç var. Emre Belözoğlu, bizim elimizdeki arkadaşlardan iletişimci, hukukçuyu da futbolda konumlandırdı. Doğru yaptığını düşünüyorum. Sportif direktörlük müessesesi devam etmeli. Şunu da gördük. 2 patron olayı da olabiliyor. Kültürümüz gereği, tam oturtamadık sınırları, sorumluluk çerçevelerini. İdari anlamda futbolun başında olan biri olacak. Sportif direktörü de vereceğiz. Altyapı bambaşka organizasyonla kurgulanmalı. Sportif direktörün de gücü zamanı yetmiyor hem a takıma hem altyapıya bakmak. Sportif direktör Türk ya da yabancı olur, belli olur. Muhtemelen Türk olur. Futbolun genel müdürü gibi bir pozisyon gerekiyor.

"KOMPLEKSİMİZ YOK, ÖZGÜVENİMİZ VAR"

Bana yöneltilen eleştiriler arasında en kabul etmediğim konu, şeffaflık konusu. Bizim şeffaf olmadığımıza dair tüm eleştirileri reddediyorum. Hatta Süper Lig'deki kulüpler arasında en şeffaf kulüp belki de biziz. Samimi her türlü eleştiriye tamamen açığım. Çünkü bizim kompleksimiz yok, özgüvenimiz var. İnsanız, hata yapabiliriz. Önemli olan bu hataları yapmamak.

MENAJER HARCAMALARI KONUSU

Menajer harcamaları... 2020/21'de TFF'nin açıkladığı datalara bakın. Nasıl olur ki deyin, Türkiye Süper Ligi'nde sadece 5 kulüp bu sezon menajerlik ödemesi yapmış. Bunu bir sorun, başvurun medya olarak. Şöyle sorun, 'Türkiye'deki menajerlik ücretlerinin yarısını sadece Fenerbahçe ödüyor?' diye sorun. Şeffaflığımızın en büyük kanıtlarından birisi de bu. Bunu soracaklarına, Fenerbahçe'yi kazıklıyorlar diyor. Bu kulüplerin niye menajerlik ücreti yok diye bir sorun. Taraftarın şeffaflık beklentisiyle yönetimin şeffaflık ölçütü uyuşmuyor olabilir. O onu dedi, bu bunu dediyle hareket edemem. Eleştiriye açığız ama kulübün dinamiklerini etkilemek, karıştırmak için verilen eleştirilere harcayacak vaktimiz yok.

"ERZURUMSPOR DEPLASMANI DIŞINDA BİR SIKINTI YAŞANMADI"

Gittiğimiz her deplasmanda saygı görüyoruz. Bu sene birçok olay oldu. Bir kere Fenerbahçe'nin deplasmanlarında, ya da Fenerbahçe'ye deplasmana gelen takımların yöneticileriyle tartışma oldu mu? Neden? Çünkü biz saygı gösteriyoruz. Biz bugün Anadolu kulüpleriyle ilişkimiz, belki de tarihte olmadığı kadar iyidir. Söylemler bir yere kadar, bir de bu işin eylem tarafı var. 3 senedir bir tek Erzurumspor deplasmanı dışında bir tane sıkıntı yaşanmadı. O maçta da biz galip geldik, Erzurumspor küme düşmüştü. Bir tane sorun yaşanmış maç söyleyin bana? Bir kişi küfür etti diye koskoca camiayı zan altında bırakmıyoruz. Bazı radikal değişiklikler, yapısal değişiklikler olarak futbol temizlenecek.

"BİZ 3 HOCAYLA ÇALIŞTIK"

Geç karar verme konusu... Eski 1-2 yöneticimiz tarafından ortaya atılan bir durumdur. Zaman zaman bu kulübün bugünü, yarını ve geleceğini düşündüğümüz için bir konuyu 10-15 kez düşündüğümüz olabilir. Belki de doğru kararı ıskaladığımız olabilir. Biz Türkiye'de hancıyız. Avrupa kulüplerindeki yapı böyle değil. Ben kendi şirketlerimde bu kadar düşünmek zorunda değilim ama burada adımlarımızı dikkatli atmalıyız. Zaman zaman arzulanan hızda aksiyonlar alamadığımız da oldu. 3 senede kazanılan tecrübe, olumlu-olumsuz yaşananlar... Bunun kazandırdığı deneyimle çok daha farklı hareket eden bir yönetim olacağını göreceksiniz. Temel prensiplerimiz değişmeyecek. Bazı uygulamalar değişebilir ama ana planımız değişmeyecek. Biz 3 hocayla çalıştık. Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut. Diğerleri geçiciydi. Şu kadar hocayla çalıştı diyorlar, Aykut Kocaman'ı da katıyorlar ona.

"ATTIĞIMIZ HER ADIMI 30 KERE DÜŞÜNÜYORUZ"

Yurt dışında kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Şöyle böyle yapalım diyorlar, ben bu kulübün sahibi değilim, yapamam diyorum. Adamlardaki rahatlık, esneklik burada yok. Biz attığım her adımda 30 kere düşünüyoruz.

HANGİ MEVKİLERE TRANSFER YAPILACAK?

Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaybettik. Bazı taraftarlarımız kızacaklar belki, 10-15 puanımızın gittiğini söylemedim diye... Ancak ona rağmen biz işi Sivas maçına kadar getirdik. Biz bu sene şampiyon olabilseydik, arka arkaya işler istediğimiz noktaya gelecekti. Bu durum bize maddi olarak büyük zarar verdi. Futbol özelinde inancım, futbolun rengi sarı-lacivert olacak. Kadromuzun yüzde 70'i hazır. Belki reddedemeyeceğimiz teklif gelecek oyuncularımız olacak. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de bir sağ ya da sol bek transferlerini yapacağız. Şansımıza yolladığımız oyuncular, yurt dışında iyi işler çıkarıyorlar. Belki bu sezon da yine 15 milyon euro civarı bir satışımız olacak. Çok fazla müdahale yapmadan hareket edeceğimiz kadro var elimizde. Dediğim dokunuşları yapıp, elimizden çıkarmak istediğimiz oyuncuları çıkarabilirsek taraftarların gurur duyacağı bir Fenerbahçe sahada olacak.

"HİÇBİR ZAMAN ŞAMPİYONLUK VAADİNDE BULUNMADIM"

Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaadinde bulunmadım. Her zaman 'inşallah' derim. Fenerbahçe adil yöntemlerle şampiyonluk kazanılabileceğini gösterecek. Değişecek demekle bugün tenkit ettiğimiz, bazılarını aşağılık gördüğümüz tavırları algılamayın. Misliyle ve çok çabuk cevap vereceğiz. Bundan emin olun.

YENİ TESİS MÜJDESİ

Ben tek bir vaadimi tutamadım. Altyapıya örnek ve dünya çapında bir tesis yapmaktı. 7 milyon euro bütçemiz var. Başvurular var. Arazi var. Ben o tesisi yapacağım burada. İnanılmaz sıkıştık Dereağzı'nda. Samandıra'da ek inşaat ile 12 oda çıkarmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim arazi Samandıra'ya yakın. Parası da hazır. Yetkililere söylüyorum, paramız da planlarımız da var. Türk futboluna örnek tesis olacak. Düğmeye bassak 1 sene sürer. Sayın Aziz Yıldırım, bu stadyumu yaptıktan sonra stadyumlar modernleşti. Neredeyse tamamı devlet eliyle. Fitili ateşleyen Fenerbahçe'dir. Kendi alın teriyle yaptı Fenerbahçe. Bu tesisler de fitili ateşleyecek. Benim en büyük hayalim bu.

PİLOT KULÜP SATIN ALINACAK

Federasyon 2 senedir uygulama yapacak, yapılmadı. 2 ay sonra ligler başlayacak, hala federasyonumuzun hangi rezerv ligi uygulayacak belli değil. Zaten altyapılar 1.5 sene kaçırdı. Bir sürü yaş grubu hiç top oynamadı. Ya direkt satın alma olacak. Bir lig kurulacak, oyuncu oynatacağız ümidimizi kestik. Ağustos ayında ligler başlamadan 2 veya 3. ligde kulüp satın alacağız ya da bir kulüp sahibiyle yüzde 100 ilişki inşa edeceğiz. Pilot kulüp, 'feeder' kulüp yapacağız. İhtiyacımız var. Kiraladığımız oyuncularımızın çoğu süre almıyorlar, yeterince süre almıyorlar. Bazılarını süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz ama kendi kulübümüz olursa birçok oyuncumuzu geliştiririz, test ederiz.

KADIN FUTBOL ŞUBESİ AÇILIYOR

Şu an çok taraftarımızın ilgisini çekmese de, birçok talep var. Kadın futbol şubesi için genel kurul müsaade ederse, hayata geçireceğiz. Bu şube Fenerbahçe DNA'sı için de uygundur. Kadın olarak faaliyetimizin olmadığı tek branştır, diğer tüm dallarda var. Sponsorluk isteyenler var. Ya 3. Lig'den başlayacaksın, ya da kulüp satın almak. Ben satın alma taraftarıyım ama bazı arkadaşlar 3. Lig'den başlatmak iyidir diyor. Kadın futbolunun tohumlarını atacağız. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hangi spora girerse girsin, mücadele etsin o spor gelişir, tartışmasız gelişir.

SZALAI, OZAN TUFAN VE MERT HAKAN SATILMAYACAK

Burası farklı bir lig. Yabancılarımızın neredeyse hepsi milli takımlarında oynuyorlar. EURO 2020 bir vitrin olacak. Absürd bir teklif gelmedikçe, Zanka hariç, Szalai, Ozan Tufan ve Mert Hakan gibi isimleri satmayı düşünmüyoruz. Pek çok transfer şampiyona sonrası netleşecek. Geçen sezon biz kiralık transferden uzak durmaya çalıştık. Finansal Fair Play'den dolayı. Kafamızdaki profildeki hocayı Haziran ayında imzaya getirirsek, önündeki sürenin alışması için fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Taraftarlarımızın içi rahat etsin. Kaybedilmiş bir zaman olduğunu düşünmüyorum.

"FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKTIĞINDA O SİVAS MAÇINDA ÖLECEK ÖLECEK"

Geçen sene görüştüğümüz hocalar 50 sayfalık rapor hazırlıyordu. En uygun olmayan adam bile 1-2 haftada röntgeni çekiyor. Bugün baktığımız hocaların bazıları 2 hafta evvel piyasada değildi. Alman ya da Portekizli, geçmişte mümkünse 1-2 şampiyonluğu olması, disiplin getirecek bir teknik direktör olsun istiyorum. Benim tahammülüm yok artık! Milyonlar acı çekiyor. Harcanan bir dünya para. Emek veriliyor... O futbolcu Sivas maçına çıktığı zaman terinin son damlasına kadar! Ölecek sahada ölecek! Soyunma odasına 1-0 mağlup giriyoruz, çıkınca sahaya o bilinçle çıkacak. Olmayanlar var. Ben onu kafaya taktım. Herkese nasip olmaz bu formayı giymek.

"6 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR"

15 milyon euroluk satış nasıl olur... Hali hazırda 6 milyon euroluk teklif var. İsim veremeyeceğim. Hem oyuncu için hem de bizim için yeni bir arayış, yeni bir maceraya çıkma ihtiyacı olan isimler var. Mevcut gelen teklifler, henüz daha transfer sezonu başlamamış olmasına rağmen bu rakamın gelmesi için bizi ümitlendiriyor. Belki Ozan'a, Altay'a teklifler gelebilir. Biz sattığımız zaman iyi satıyoruz. Biliyorsunuz, sattığımızın 3'te 1'i limite yansıyor. Belki bu sezon satışları direkt alırlar. Çünkü bu limit düzeninin değişmesi gerekiyor. Hiçbir destek almayan tek sektör futbol. Aşıların bile parasını kulüpler kendi cebinden verdi. Bu nedenle satışlar bizim için çok önemli. Bu sezon maliyetleri yüzde 20 indirmemiz lazım. Sadece biz değil, tüm kulüpler. Fırsat transferleri tespit etmemiz çok önemli oluyor. Burada isim veremeyeceğim. Devre arası stoper ihtiyacımız vardı. Biri Atilla'ydı. Eski reflekslerle hareket etsek, Atilla listeye bile girmezdi. Artık bizim Pelkas'lar, Altay'lar, Atilla'lar modeline gitmemiz gerekiyor. Gerekirse 1-2 milyon bonservis vereceksin. Yaşı da 24-25 altında olacak. Takımda yaş ortalaması benim istediğim gibi gitti. Bizim takımın 25-26 yaş bandında olması lazım.

"BU CAMİANIN GELECEĞİ OLARAK BENİ GÖRENLERE KARŞI SORUMLULUĞUM VAR"

Nereden mesajlar alacağımı, eleştirilerin hangilerinin samimi hangilerinin güdümlü olduğunun farkındayım. İlk defa saldırıya uğramıyorum. Belki de Türkiye tarihinin en çok saldırılan başkanlarından olmuşumdur. Bence oldum. Bizim haberimizin yapılmaması ya da kötü bir şeyin günlerce abartılması... Bunu defalarca yaşadık. Hiçbir sosyal medya hesabım yok. Arkadaşlarımın raporlamasıyla öğreniyorum. 'Tam Zamanı Şimdi'ler, sokakta afiş asmalar isteseniz yapamayacağınız işlerdi. Beni organik bir şekilde destekleyen, seçim kampanyalarıma detek veren ve bana inanan insanların beklentilerini karşılayamamak beni çok mahcup ediyor... Onlar görecekler ki, 'İyi ki desteklemişiz, iyi ki savunmuşuz' noktasına gelecekler. Bundan zerre kadar şüphem yok. Benim en çok sorumluluk duyduğum, yatıp kalkıp Fenerbahçe aşkıyla yanıp tutuşan çocuklarımız, bu camianın aydınlık geleceği olarak beni doğru aday görenlere karşı sorumluluğum var. Onlar bu işten mahcup çıkmayacaklar.

"1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR KONUSUNDA DAHA ÖNCE BAŞVURU YAPMADIK"

Bizim 1959 yılı şampiyonluklarla ilgili başvurularımız 2 yıl önce de vardı. Zaman zaman Metin Sipahioğlu'yla da ters düşmüşüzdür. Şampiyon olmak başka şey, hak ettiğini almak başka şey. Bu başvurunun bizim dönemimizde yapılması gerekiyordu. İkinci dönemimizin olup olmayacağı belli değil. Fenerbahçe Spor Kulübü daha önce hiçbir başvuru yapmadı. İnanamıyorum. Kelli-felli adamlar, bu yalanları nasıl savunuyor anlamıyorum.

"EROL BULUT'U YERDEN YERE VURUYOR..."

Bir mağlubiyet sonrası biri mesaj atıyor. Erol hocayı yerden yere vuruyor. 'Çabuk bu adamı gönderin' diye. Aynı adam, bir önceki dönem bir önceki hocamız için ağza alınmayacak sözler söylemiş. Küfürler etmiş. Bazı insanlar var, meslek edinmişler, Fenerbahçe kötü giderken ortaya çıkıyorlar. Ya işler iyi giderken bir tane mesaj çekmez mi insan? Bunlar benim için Fenerbahçe'yle var olanlar, Fenerbahçe için var olanlar değil. Bizim camiada bu tip insanlar yok zannediyordum.

"BEN BİR KEZ FB TV'Yİ KULLANMADIM"

Eyüp Bey inşallah imzaları toplayacak aday olacak. Tüm buralar ona açık. FBTV ona açık. İstiyorsa onla televizyona bende çıkarım. Adil bir rekabet olacak. Fenerbahçeliler gurur duyacak. Ben 1 kere FB TV'yi, burayı kullanamadım, 1 kere. 'Kime konuşsam bırakmalı' diyorsun. Bence 'Bırakmamalı' diyenlerle görüş. Ben istenmediğim yerde durmam. Durum senin dediğin gibi değil. Yakında çıkacakmış, araştırma yapmışlar. Araştırma şirketi yapmış. Rakamlar çıkınca görürsünüz. Ben senin dediğinin 10'da 1'ini düşünsem kendimle ilgili, 1 dakika devam etmem.

"GELİR GELMEZ 37 MİLYON EURO BORÇ ÖDEDİK"

Futbolda aldığımız sonuçlardan sonra eleştiri olmaması söz konusu değil. Ben madalyonun iki yüzü olduğuna inanırım. Eleştirirken öncekilere de bakmak lazım. Daha önceki başkanlar ilk dönemlerini nasıl geçirmiş? Gelir gelmez 37 milyon euro borç ödedik. Geldiğimiz ay içinde hem de... Kendimizde hata bulmadığımızı düşünmesinler. Biz çok hata yaptık. Ben şahsen çok tolerans gösterdim insanlara. Ben neredeyse hiçbir şeye karışmıyorum. Ben iki tane transferde başkanlık hakkımı kullandım. Biri Atilla. Tam tersine bundan sonra çok daha farklı bir şekilde bu kulübün futbol takımı işleyecek.

Türkiye'de bazı şeyler medya kullanılarak belli bir noktaya getirilmeye çalışılıyor. Bu ne yazık ki TFF'de çok oluyor. Bazı haberler çıkıyor, 'Tahkim reddedecek, kural hatası yok' diye. Böyle şeyler çıkıyorsa toplumu mesajlayarak ortamı hazırlıyor. Bizim önceliğimiz yıldız, para değil. Bizim helalleşmemiz lazım. 3 Temmuz'u kapatmamız lazım. Bizim o dönem yaşadığımız maddi-manevi kayıplar için helalleşmek lazım. Önceliğimiz, tarihin resmiyete kavuşması. Sonrasına bakacağız.

ANADOLU EFES'E TEBRİK

Anadolu Efes Kulübünü kutluyorum. Son 7 senedir Türk takımlarının Final Four'da olması, iki kupa eklenince Türk erkek basketbolu Avrupa'da bayağı bir önemli noktada. Obradovic gibi efsaneden sonra dönüşümü yapmak kolay değil. Türk basketbolu buraya geldiyse Obradovic'in büyük katkısı var. Bize yaşattığı her mutlu an için şükranlarımızı sunarız. Obradovic'in liderliği hem Fenerbahçe'yi, hem Türk basketbolunu başka noktaya götürdü. Final Four'a inanıyorduk. Ne günah işlediysek, şans faktörü hiç bizim yanımızda olmadı. İlk gittiğimiz Final Four'a 3 rekorla gittik. En çok galibiyet, en erken play-off, içeride hiç kaybetmeyen takımdık. İlk 5'in 4'ü sakatlandı. CSKA serisinde bir sürü covid çıktı. Önümüzdeki sezon için Fenerbahçe Beko'nun kadrosu hazır. 1-2 dokunuş yaparız ama star değiller. Bizim imzaladığımız oyuncularla kontrat yapabilmek için bazı kulüpler büyük teklifler yapıyor şimdi. Önümüzdeki sezon çok farklı bir basketbol takımı göreceksiniz.

Yeniden yapılanmayı imzaladık. Orada diyor ki AŞ'den derneğe 1 lira para gitmeyecek. Futbol dışındaki tüm operasyonlara, oranın geliriyle devam edeceksiniz. Basketbolda buna devam etmek zorundayız. Eskiden 31'ken, 16-17'ydi euro olarak açık. Localar, kombineler, onlar bunlar, pandemi falan. 19'a indirdik bütçeyi, açığımız 11-12 bandında. Bütün basket, voleybol, olimpik branşları eklerseniz bu açık 20-25 milyon euro arası, 20 de sen ona, açık var. Fenerbahçe olarak, ben olayım olmayayım, bu camia bir karar vermek zorunda. Fenerbahçe her kulvarda şampiyonluğa oynayacak mı? Biz geldiğimizden bu yana kürekte 3 senedir kadın erkek tüm kulvarlarda şampiyon olduk. Kimin umurunda? Tarihimizde ilk kürekte olimpiyatlara sporcu gönderiyoruz. Şu an 14 kotamız var, 21-22 olacak kota. Tarihi rekor kıracağız. Bir faydası var mı? Taraftarın yüzde 99'unun umurunda mı? Biz voleybolda küme düşsek, ne olurdu bu camiada? Kimsenin umurunda değil şu an herkesin umurunda olurdu o zaman. Fenerbahçe her yerde finalde.

"FENERBAHÇE NASIL ÇIKMAZ DİYORLAR..."

Kadın voleybolda 3. maça çıkamadık. Fenerbahçe nasıl çıkmaz diyorlar. Gençlerle çıkalım dedik, talimatlar müsaade etmedi. Erteleme olamadı. Federasyona da kızılamaz. Kadın baskette şampiyon olduk. Final Four olduk. Tarihimizin en düşük bütçesine, en kuvvetli basket takımını kurduk. Seneye EuroLeague'i alacağız. Bunu yazın. Bunu kafaya taktık. Ekaterinburg ile oynadığımız maç, son 10 yılın en iyi maçıydı dedi FIBA. Benim bütçe 1.5 milyon, onun bütçesi 11 milyon. Bir de o takım aşılıydı. Bizi değerlendirenlerin gözünde bir değeri yok.

"FUTBOLLA NE UĞRAŞIYORSUN DİYORLAR"

'Ne uğraşıyorsun bununla, futbolla uğraş' diyorlar. Galatasaray ve Beşiktaş, bu sporlara gençlerle çıkarsa sadece Türk sporu kaybedecek. İlgililer bunun farkında değil. Biz de girelim kadın futboluna bakın uçacak. Biz bu kadar sıkıntılı şartlarda, sıfır manevra alanı varken, olimpik branşlarda rekor kırıyor, olimpik branşların hepsinde şampiyon olmuş demiyor kimse. Fenerbahçe bir karar verecek. Sadece futbol ve erkek basketbolla mı devam edecek, yoksa dünyanın en başarılı spor kulübü mü olacak? Buna camia bir karar verecek, ben olayım olmayayım.

"KİMSE KULÜBÜN İMKANLARINI LEHİMİZE KULLANDIĞIMIZI İDDİA EDEMEZ"

Öyle şeyler yaşadık ki, 50 yılda yaşanacak şeyleri 2 yılda yaşadık. Düşünebiliyor musunuz, 22. hafta Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı ama sonra 7 maçta 1 puan alıyoruz. Çok garip şeyler yaşadık. Pahalı bir ders oldu ama oldu. Biz kendimizle yüzleşebiliriz. Yaptığımız çok hatalar oldu ama hiç kimse, beni ve arkadaşlarımı kulübün çıkarları için var gücümüzle çalışmadığımızı, kulübün imkanlarını kendi lehimize kullandığımızı iddia edemez. Bize destek veren çok insan var. Bizim çabalarımızı herkes görüyor. Bizim niyetimiz iyi niyettir. Talihsizlikler, şanssızlıklar yaşadık ancak hatalar da yaptık. O yüzden diyorum ki, gelecek sezon sarı-lacivert sezon olacak.

SPOR ŞUBELERİNE NOT

Futbol 10 üzerinden 5, basketbol ve voleybol 10 üzerinden 7, diğer branşlar ise 10 üzerinden 8. Mali bağımsızlık 6/10, yeni gelir yaratma 9/10, maliyetleri düşürmek, tasarruf etmek 10 üzerinden 6. Kendime en çok kızdığım konulardan biri bu. Geldiğimizde en başta sıkacaktık kemerleri.

"YAPTIKLARIMIZIN MEYVELERİNİ TOPLAMA ZAMANI"

Futbol iklimi bana göre değil, ben bu futbol iklimine uygun değilim. Benden iki tane daha olması lazım. Benim burada yapacak işim var. Ben Fenerbahçeliyim. Beni küçükken Fenerbahçeli yapmışlar, ben de sadakat duygusu çok yüksek bir adamım. Beni küçükken Fenerbahçeli yapmışlar, ben de sadakat duygusu çok yüksek bir adamım. Fenerbahçe'nin son dönemde yaşadıkları nedeniyle motive olarak aday olmuşum. Tarihi seçimi kazanmanın faydasını camiaya gösterme zamanı geldi. Yaptıklarımızın meyvesini toplamanın tam zamanı.

"KARŞILIĞINI VERMEDEN BIRAKMAM"

Ben sandığınızdan daha fazla sadakati yüksek olan bir adamım. En pes edilmesi gereken durumlarda direncim artar. Kolay kolay pes etmem. Başarılı olmadan bırakmam. Beni bu camiada görmek isteyenlere karşılığını vermeden, ben burayı bırakmam.

"YAYINCIYLA CİDDİ SIKINTILAR VAR"

Yayıncıyla müthiş sıkıntılar var, çözülemiyor. İndirim indirim indirim sonu yok. 1 tane şirket çıkıp Türk futbolunu parmağında çeviriyor. Hiçbir şartnameye uymuyor. Herkesin paraya sıkıştığı anda ödemiyor.

Yabancı sayısı açısından Fenerbahçe, en çok Türk oynatan ikinci kulüp. En az yabancı oynatan Göztepe. Ne yapmışız, biz planlarımızı 2 senedir ifade edilen yabancı sayısını indirme üzerine kurmuşuz, hazırlamışız. En çok Hatay yabancı oynatmış. Biz buna göre planlama yaptık. Ancak yine eski sistem devam edecek. Bize sordular. Bizim rekabet açısından işimize gelir, diğer kulüplerin sıkıntısı var, elden oyuncu çıkaramıyorlarsa...

Fenerbahçe 5.50, Galatasaray 6.95, Trabzonspor 7.15, Beşiktaş 8.48, en çok Hatay 9.23, en az Göztepe 4.98. Yabancı oynatma sayıları.

"YABANCI KURALI ERTELENEBİLİR"

Biz buna göre kurguladık. Emre'nin yaptığı önemli işlerden bir tanesi budur. Bizim paydaşlarımız hazır değilse, pazarlık aşamasında elleri zayıflayacaksa biz 1 sene ertelemeye karşı değiliz. Biz işimize geleni tercih etmedik. 'Bana göre, işime yarayan' mantığında değiliz. Harcama limitlerinde bazı kulüpler bize bunu yaptı.

"KURULLARDA BÜYÜK SIKINTI VAR"

Kurullar... Dikkatle dinleyin diyeceklerimi. Bugün hakem atamalarında, hakem puanlandırmalarında yapılış şeklinde ve süreçlerinde, ilgili kişilerde büyük bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı var.

Tüm takımlar hakem performansından şikayetçi. Fenerbahçe'ye has bir şey değil. Şu olgudan uzak durmalı, 'Herkes şikayet ediyorsa biz doğru yapıyoruz' falan. Yok öyle bir şey.

"YİNE AYNI HAKEMLER ETRAFINDA DÖNÜYORUZ"

Kaç tanesi A hakemi, kaçı 4-5 senede maç almış. Biz niye 13-14 isim etrafında dönüyoruz. 5 senede 4 maç almış adam neden a klasmanda. Bunu bulmak çok kolay. Hakem havuzunu genişletmek lazım. Genç hakem işi sekteye uğradı. Hazır olmayan gençleri büyük maçlara verdi. Onlar 1-2 hata yapıp kötü maç yönetince, eskisi gibi verilmez oldu. Yine aynı isimler etrafında dönüyoruz.

"ADI ALİ KOÇ DİYE OLAY ÇIKTI"

MHK, bir hakemin ismi Ali Koç diye atayan adamı işten aldı. Komik geliyor bana. Böyle bir şey olmamıştır dedim. Bu hakem camiasında çok konuşuluyor. Fenerbahçe altyapı maçına hakem atayanı görevden aldılar, neler yaparlar diyor. Bu adam zaten öncesinde 4 tane maçımıza atanmış. Hakem bunu kafaya yazıyor.

"HAKEMLERİ 2 KİŞİ ATIYOR"

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig maçlarının atamalarını 2 kişi yapıyor. Başkan ve Tokat soyadlı biri. Akraba kontenjanından o arkadaş. Sicilini söylememe gerek yok herhalde, geçmişini. 2 kişi, en iyi niyetli 2 kişi olsa da hata yapmamaları mümkün değil.

Alanya maçında kural hatası var diye itiraz yapmıştım, niye o hakemi bir daha veriyorsun. Araştırmada bu konu. Etik olarak yapmaman lazım. Araştırılan konudaki hakemi atayarak ne mesajı veriyorsun! Atayanlara göre hakemler mesaj alıyor. Nasıl yönetmesine göre mesaj alıyor.

"SADECE İKİ KİŞİ YAPIYOR!"

Kurullar olmalı MHK'de. 2'si bu kadar işi yapıyor. 7 kişi var MHK'de. 1'i kadın futbol, 1'i plaj, 1'i futsal. Arabalar jilet gibi son model. Hepsi aynı huzur hakkını alıyor.

"ÖNERİLER VERDİK, ÇOK MU ZOR?"

Yeni öneriler verdik. İki gözlemci atayın. Hakemlerin puanlarını formlarla verin. Gözlemci de eski hakem. Sen benim sırtımı sıvazla, ben seninkini sıvazlayayım. Verdiği puanları açıklayın, milyonlar da bilsin. Hakemler atanmak için rüzgar nereye eserse oraya göre gidiyor. İyi hakemlere maç versin. Süper Lig'i bir kurul atasın, 1. Lig'i başka, 2. Lig'i başka. Çok mu zor.

"METİN TOKAT ATAMALARDA OLAMAZ!"

Metin Tokat hakem atamalarında olamaz arkadaş, o-la-maz! Olmamalı. Hepiniz bu arkadaşın geçmişini biliyorsunuz. Göz göre göre bu hatayı yapıyor, göz göre göre. Burada sesleniyorum MHK'ye.

Olimpiyatlar'da ve EURO 2020'de saha hakemleri başka, VAR hakemleri başka olacak. Avrupa'da başlayacak. İnanın çok faydası olacak.

"3 GÜN SONRA MAÇA ATANDI"

Malatyaspor - Fenerbahçe maçının son dakika penaltımız verilmiyor. İsyan edilmiyor. Forma değiştiriyor, kakara kikiri. Bu değişecek. Anti-Fenerbahçeliler'in bile penaltı dediği pozisyona adam vermedi penaltıyı. 3 gün sonra maça atandı. Sorun Serdar Tatlı'ya. Fenerbahçe - Galatasaray maçında Ozan Tufan'ın golü. Çağırın 2'şer kişi iki takımdan. Koyun bir odaya, gösterin VAR konuşmalarını.

"PERFORMANS KRİTERİ YOK YA"

Türkiye'de futbolun kaderini belirleyen kurumun performans analizi yok ya, performans kriteri yok. Sonra Federasyon başkanı, 'Çok memnunum' diyor! Şampiyonlar Ligi finali de burada olacaktı, gördük.

"ATAMALARI TELEVİZYONDA YAPIN"

Puanlama sistemi olsun, şeffaf olsun dedik. 80 puan üstü alıyorsan bir sonraki maça atanıyordun. Haftaya maç alacaklar belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının zorluk derecesi farklı, mesela Hatayspor - Denizlispor farklı. 3 hakem var, 4 hakem var, at kurayı çek birini. Diğer kalan hakemleri, diğer maçlara ver. Zorluk derecesi düşük maçlara da kendi torbalarını ver. Haydi 1 adım daha öteye gidiyorum, TV'de yapın ama hayatta yapmazlar. İnanın sorunlar minimize edilir. Eski köye yeni adetler var diyorum diye benle sıkıntıları var. Sorunlar yemin ediyorum minimize edilir. Artık büyük paralar var. Maça atanan para alıyor, iyi yönetirse prim alıyorlar.

"BÜTÜN VAR KONUŞMALARI İNCELENMELİ"

Bu atamaları yapan şaibeli insanlar olmamalı. Küçük soru işareti olan insanın bu işareti yapmaması lazım. MHK, bütün maçların VAR konuşmalarını incelemeli. Avrupa'da böyle. Burada sadece kritik pozisyonları dinleyip inceliyor. Bütün VAR konuşmaları incelenmeli, kayda geçmeli.

"BİZE UEFA'DA GÜLÜYORLAR"

47 yaşında emeklilik var hakemlere. FIFA kokartı alan bir hakem 8-10 sene maç yönetirse Şampiyonlar Ligi'nde maç alıyor. Biz zaten 40-41'de FIFA kokartı veriyoruz. Bize UEFA'da gülüyorlar ya, gülüyorlar.

Barış Şimşek UEFA'da VAR sınavını geçemedi, VAR koordinatörü yaptılar. Nasıl oluyor bu. Olacak iş değil ya. UEFA'da sınavı geçemiyor, burada bu işe konuşuyor.

"5 SENEDE 3-4 MAÇ ALAN VAR!"

5 senede 3-4 maç alan adamlar var a klasmanda. Torpille mi gelmiş buraya. Yapılacak o kadar çok şey var ki ya.

"İKİ ADAM, 42 HAFTADA, 55 MAÇA HAKEM ATADI!"

56 maçı iki tane adam atadı ya. İki adam, 42 hafta 56 maçın hakemini atıyor. Bunlardan biri de Metin Tokat.

FATİH TERİM GÖNDERMESİ

Bir Emniyet memuru, bir telefonla raporu değiştirmemeli. Olay çıkıyor, bir telefon, rapor değişiyor. Adam bir rapor yazıyor, 'Cibiliyetsiz'. O kayda geçtiği için değiştiremiyorlar. Sonra başka raporda 'Ciddiyetsiz'e çeviriyorlar. Hangisi daha az cezaysa oradan alıyorlar. Ucuz bunlar ucuz. Çok ucuz hareketler yapmayın.



"YENİ SEZON SPONSORUMUZ PUMA"



Yeni sezon sponsorumuz Puma. Adidas'a şükranlarımızı iletiyorum. İş globalleştikten sonra dizayn vs. konularda sıkıntı yaşadık. Esneklik azaldık. Çok dar kalıplara sokulmaya çalışıldık. Daha esnek, daha iyi teklif ve 1. kategori takım olacağı için puma'ya geçtik. 2 tanesi 19.07'de, 3'üncüsü ağustos ayında 5 büyük takımla beraber lansman yapılacak.



Değişik ve enteresan formalar. Bir sonraki sezonun formalarını da önümüze getirdiler. Yaklaşımları değişik. Bunu tercih ettik.



Formalarımız dolu. 1-2 değişiklik oldu. Formalarımız dolu olmasa idi, en geç mart sonu isimleri vermen gerekiyor, son 2 ayda çok büyük, çok farklı değişik enteresan talepler, kol için, sırt için, şort için geldi. Ancak aşağı yukarı aynı sponsorlarla devam ediyoruz. Yeni gelen biri var. Kripto mripto konuşuruz sonra.



"İNŞALLAH BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY GİBİ OLMAZ"



Fenerbahçe'nin DNA'sı iliklerine kadar başarıdır. 7 sene bir şey değil, diğerlerinden biri 14, biri 15 sene yaşadı. Allah bizi ondan korusun. Fenerbahçe'nin DNA'sında başarı, öncülük, önderlik var. Dolayısıyla bir baskı yaratıyor. Ancak bir kırılma yaratmıyor.

"FREY'İ 3 KULÜP İSTİYOR"

93'lerden 50'lere düştük takım maliyetinde. 40-45 bandında kalmamız için Attila, Pelkas, Altay modelinden gitmemiz gerekiyor. 2 seçenek var. Bir kendi içinden çıkaracaksın. Dışarıdan çok daha bilinçli, ekstra Türkiye primli vermeden mukavele yapman lazım. Bizim ilgilendiğimiz Almanya'dan Türk futbolcular var. İsviçre'den Frey'i isteyen 3 kulüp var. Bu rakamlar yok. 5-8-10-12 demiyorum. 500 bin ile 3.5 milyon arasına çok iyi futbolcular alabiliyorsun. Bizden gidip 1 milyona oynayanları çok gördüm. Kolay değil ama masajlaya masajlaya gidiyoruz bu rakamları.



"GAZETECİLERİ OTELLERİNDE AĞIRLAYANLAR VAR"



Gazetecileri, otellerinde ücretsiz ağırlayanlar var. Bir başkan bana oyunu kurallarına göre oynamıyorsun dedi. Bazı futbolcular, maç sonu telefonlarına bakıp kim ne yazmış diye bakıyorlar. Futbolcular, bu eleştirilerden uzak kalmak için ilginç ilişkilere giriyor.



"KEŞKE KENAN EVREN LİSESİ'Nİ 10 SENE ÖNCE VERSELERDİ"



Kenan Evren Lisesi bu sene bize geçti. Ön izin aşamasındaydız. Burayı hastane, üniversite, rezidans, rezidans iş yeri, birçok değişik kriterde fizibilite yaptık. Keşke 10 sene önce verselerdi. Türkiye'nin ekonomik konjonktürüne bakınca altın yumurtlayan tavuk durumunda değil. Eskiden AVM olarak düşünülmüş. Ne kadar AVM var, ne kadar sorun var biliyorsunuz. Hastane isteyenler var ama inşaatı siz yapın, biz 25 sene kiralayalım diyenler var ama buna paramız yok.



"KULÜBÜ KENDİME BORÇLANDIRIYORMUŞUM!"



Borç para lafları bana geliyor. Kulağıma geliyor. O kadar terbiyesizce. Ben kulübü kendime borçlandırıyormuşum. Bunu söyleyenlere yazıklar olsun! Onlara cevap vereceğim.

"DEĞİŞİK STRATEJİLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Biz oynamak istediğimiz futbolu biliyoruz. Biz en çok sıkıntı çektiğimiz konu son sezonda, kapalı defansları açma. Bizim fantastik gollerimiz yok geçen sezon. İki kişi geçmiş, uzaktan şutlar vs. yok. Kapalı defansları açamadık. 6-7 takım dışında tüm takımlar Fenerbahçe'ye böyle oynuyor. Değişik stratejilere ihtiyacımız var. Bunu yaparken de kaleyi sağlama almamız lazım. Öncelik yememek. Biz hem yiyerek, hem de ofansif anlamda feragat ederek yapmaya çalıştık. Birinci öncelik bu. İki kanatlar. Biz kanatları iyi kullanamadık şahsi düşüncem. Emre'nin dediği gibi Fener baskın oynar, hakim oynar. Geride bekle falan, bazı maçlar olur ama büyük resimde atak oynamalı. Bunu yaparken de en az 2 tane genç oynatacak cesarette, kalibrede hoca lazım. 'Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor, olmalı, gençleri oynatamazsın şu aşamada' diyorlar ama bu kısır döngüyü kırmalı, kıracak hoca arıyoruz. Portekizli hocalar daha kreatif, Almanlar daha disiplinli. İkisine de ihtiyacımız var. Hem daha disiplinli, hem daha kreatif olmalı. Konuştuğum insanların ortak akıl olarak unsur bu.

"BAHİSTEN GELEN PAY BORCA GİTSİN"

Fenerbahçe ayakları üstünde durabilecek konumdan çok uzak. Yapılandırmayı yaptık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkürler. Emeği geçen herkese teşekkürler. Bu bize sadece 2 senelik nefes aldırdı. 2 konu olmazsa, bu kulüpler ödeyemezler. Ellerindeki gayrımenkulleri daha iyi değerlendirmek. Değerlendirilmesi için gerekli iklimin oluşması, mevzuat demiyorum. Diğer bahis. Kulüpler binde 5 alıyor, eskiden 4.5'tu. 12 milyardan 60 milyara geldi legal bahis. Şu an 90 toplam bahis, 60'ı legal. 4.5'a çıkarın ve kaynaktan kesin bu borçları. Bize gelmesin, direkt bankalara gitsin. Borçlar bitince yine oturup konuşuruz 2'ye 1'e iner, buçuğa iner. Tüm olumsuz koşullar kulüplerin üstüne aynı anda geldi. Kurlar çıldırdı, en büyük gelir yayın 2 senedir iniyor ve 21'e bölündü, pandemi geldi bilet ve loca yok.

"YAPILANDIRMA ANLAŞMASI İSTEDİĞİMİZ GİBİ"

Yapılandırma anlaşması istediğimiz noktaya geldi. Ne devletimizi, ne federasyonumuzu kandırmadık. Birinci günden temerrüde düşecektik. 250'yi alıp 1 sene sonra başka bir şey söyleyecektik. Biz ilk günden dedik.

"ŞİKE SÖZLERİ ARAŞTIRILSIN"

Fenerbahçe'nin şike yaptığı, teşvik verdiği söylendi. İspatlayın. Hep bizim üzerimizden oldu bu işler. Bir şey çıkar mı, çıkmaz mı biliyorum. Bir dilekçe verildi. Biz de imzayı attık. Geri çekileceğini hiç sanmıyorum. Çekilirse, biz de Kulüpler Birliği'nden çekiliriz. Geri çekilmesini net bir şekilde kabul etmem. Ben 8 kişi arasında 1 kişiyim. Artık çamur at izi kalsın bu kadar basit olmamalı. Yok 1 oyuncu çıkıyor... Yok tercüman bir hata yapmış, yanlış çevirmiş falan. O kadar basit değil bu işler. Dirayetli bir duruş olsa Türk futbolunda, böyle şeyler olmaz. Dirayetli olsa, gerçekten olmuştur, dibine inilir. Bir şey çıkmasa dahi incelenmesi çok önemli. Nereye kadar gider bilmiyorum.