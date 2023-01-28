Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dediğini yaptı! 601 kombine kartı iptal

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Fenerbahçe Kulübü’nde 601 kişinin kombine kartları iptal edildi. Söz konuşu kişilerin sezon başında satın aldıkları kombine biletleri belli oranlarda ‘kâr’ karşılığı devrederek bundan çıkar sağladıklarının belirlediği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Hürriyet’e açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü yetkilileri, “Bu kişilerin çoğu bu sezon bir tek maç dahi izlememiş. Fenerbahçe Kulübü’nün kombinelerini alıp daha sonra devir yoluyla satarak gelir sağlayan kişiler. Bu şahıslar titiz bir takip sonucunda tek tek tespit edildi ve kim olduğuna bakılmadan kombine biletleri iptal edildi. Bu kişilere bundan sonra kombine satışı da yapılmayacak” denildi.

DiVANDA AÇIKLAMIŞTI

5 Kasım 2022’da düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuyla ilgili bir soruya kürsüden yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şunları söylemişti: “Karaborsa büyük sıkıntı. Bir maçta 5 bin 800 adet bilet devri gerçekleştiriliyor. Adam 3-4 maça geliyor, geri kalan kombinesini devrediyor. Gerekli tespitleri yaptık ve bu olayı minimize edecek konuma getirdik.”