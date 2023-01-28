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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dediğini yaptı! 601 kombine kartı iptal

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Kombine
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dediğini yaptı 601 kombine kartı iptal
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 07:00

5 Kasım 2022’deki divan toplantısında, maçlara gelmeyip kombine kartlarını ‘kâr’ karşılığı devreden kişilerin tespiti için çalışma başlattıklarını açıklayan Fenerbahçe Başkanı’nın talimatıyla yapılan inceleme sonucu 601 kişinin kombinesi iptal edildi.

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Fenerbahçe Kulübü’nde 601 kişinin kombine kartları iptal edildi. Söz konuşu kişilerin sezon başında satın aldıkları kombine biletleri belli oranlarda ‘kâr’ karşılığı devrederek bundan çıkar sağladıklarının belirlediği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Hürriyet’e açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü yetkilileri, “Bu kişilerin çoğu bu sezon bir tek maç dahi izlememiş. Fenerbahçe Kulübü’nün kombinelerini alıp daha sonra devir yoluyla satarak gelir sağlayan kişiler. Bu şahıslar titiz bir takip sonucunda tek tek tespit edildi ve kim olduğuna bakılmadan kombine biletleri iptal edildi. Bu kişilere bundan sonra kombine satışı da yapılmayacak” denildi.

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DiVANDA AÇIKLAMIŞTI

5 Kasım 2022’da düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuyla ilgili bir soruya kürsüden yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şunları söylemişti: “Karaborsa büyük sıkıntı. Bir maçta 5 bin 800 adet bilet devri gerçekleştiriliyor. Adam 3-4 maça geliyor, geri kalan kombinesini devrediyor. Gerekli tespitleri yaptık ve bu olayı minimize edecek konuma getirdik.”

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Kombine

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