Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında açıkladı! Vitor Pereira, Mesut Özil, istifa ve Galatasaray maçı...

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Fenerbahçe'de Alanyaspor yenilgisinin ardından Kayserispor maçının ardından da istifaya davet edilen, Divan Kurulu’nda kürsüye gelip son anda konuşmayacağını açıklayan başkan Ali Koç sessizliğini bozdu. Kulüp televizyonunda canlı yayına çıkan Koç, futbol takımının durumu, Vitor Pereira'nın geleceği, Mesut Özil konusu, istifa tezahüratları ve muhalefet gibi birçok konuya değindi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Güzel bir yaz kampı geçirdik. Birkaç sene olduğu gibi transferlerimiz elimizde olmayan sebeplerden son dakikaya kaldı ama genel olarak iyi bir kamp dönemi geçirdik. Sezona da iyi başladık. Samandıra ile ilgili en iyi iklimi tesis etmeye çalıştık. Homojen bir yapı, herkesin takımı öne koyduğu, aile ortamı yaratılan, birbiri için savaşan, bu ruhu sahaya yansıtabilecek, hasret kaldığımız şampiyonluğu camiaya getirebilecek, aile ve profesyonel hayatını buna göre oluşturacak bir takım kurmaya çalıştık. Bunu yaparken de elimizde olmayan bütün kısıtlamalara rağmen elimizden gelen en iyi kadroyu kurduk. Bize göre kadromuz en iyi kadrolardan birisi.

"TOKSİK UNSURLARI SAMANDIRA'DAN TEMİZLEDİK"

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Toksik unsurlardan Samandıra'yı kurtarma çalışmamız oldu ve bunu da yaptık. İyi havayı yakaladığınızı kötü zamanda anlarsınız. Son gelen sonuçlarla ümitsizliğe itti insanları. Biz Samandıra'da sezon başı olan ortamın daha güçlenmesi için daha fazla mesai vereceğiz yönetim olarak. Çok büyük değişikliğe gitmemiz gereken bir ortam yok. 4 hafta evvel bambaşka bir ortamda olup bundan 4 hafta sonra yine olumlu bir noktaya gidebiliriz. Daha 78 puan var. Önceki sezon 22. haftada şampiyonluğun en önmemli adayıydık. Daha sonra puan kayıpları yaşadık. Herkesin kabul ettiği hakem hataları oldu, o sezon doğrandık. Bu sezon doğrantık demiyorum ama hatalar oldu. Anlamsız bir paniğe girdik 2 sezon öncesine göre.Daha sezonun başındayız ve ümidimizi kaybetmedik, camianın da kaybetmemesi gerekir. Tüm şampiyonluklarımız çok zor şartlar altında, büyük mücadelelerle ve taraftarı desteğiyle kazanılmıştır.

"BURADA YABANCI HOCALARA TAHAMMÜL YOK"

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Burası Fenerbahçe! Fenerbahçe'de yöneticiysen, başkansan, teknik direktörsen diğer kulüplere göre kredin çok daha azdır. Son 15-20 yılda geldiğimiz nokta bu. rakibin hocası bir sorgulanıyorsa, Fenerbahçe'nin hocası beş sorgulanıyor. Vitor Pereira ilk açıklandığından itibaren hedef noktasına kondu. Yok şu gelecekmiş, bu gelecekmiş, birini getiremediniz diye eleştiriler oldu. Yabancı hocalara çok fazla tahammül yok. X bir hoca 5-6 maç kaybedince sabır gerekiyor derler. Yabancı hocayı yıpratmalar başlıyor.

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"HOCAMIN ARKASINDAN İŞ ÇEVİRMEM! GALATASARAY MAÇIN NASIL BİTERSE BİTSİN..."

Pereira'nın buraya para gelmediği için net bir şekilde söyleyelim. Çin'de kazandığı paraları akıl edemezsiniz. Adam buraya yarım kalan hikayesini bitirmek için geldi. Altyapı tecrübeleri, gençlere önem vermesi, kariyeri sebebiyle buraya getirdik. Doğru yaptığımızı düşünüyordum ve halen böyle düşünüyorum. Şimdi tazminatlardan bahsediliyor. Hoca hedef alınıyor. Aslında beni hedef almak istiyor. Hocaya da söyledim 'Ben bir hoca ararsam, ilk seni ararım' diye. Arkasından iş çevirmem. Bu bizim tarzımız değil. Elbette her zaman B planı olmalıdır ancak şu an buna ihtiyaç duyduğumuza inanmıyorum. Galatasaray maçı ne olursa olsun durum böyle olacak. İnşallah o maçı da kazanacağız.

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"PEREIRA'NIN TAZMİNATI YOK, HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ"

Vitor Pereira'nın tazminatı yok. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Hocayı göndermeyi engelleyecek bir şey varsa o da tazminat değildir. Hoca 5 sene çalışmasa yine arkasına dönüp bakacak durumu yok. 10 yıllık ekonomik birikim sağlamış. Hocamızın arkasındayız. Takımımıza da hocamıza da kendimize de inanıyoruz. 3-4 haftada bu noktaya geliyorsak, sonrasında da başka noktaya gelebiliriz.

"DEĞİŞİKLİK YAPARSAK İLK PEREIRA'NIN HABERİ OLUR"

Evet ligde ara açıldı. Ancak yalnızca bir takım arayı açtı. Diğer ebedi dostlarımız, ezeli rakiplerimizle aynı noktadayız. Oyun formasyonu çok tartışılıyor. Evet bu formasyon en zoru. Herkesin makine gibi hareket etmesi gerekiyor. En zor oyun formasyonlarından birini oynamak için birkaç eksiğimiz var. Bunu da sezon öncesinde biliyorduk. Kanat beklerimizde de eksik var. Hoca değişikliği yapma söz konusu olursa ilk hocamızın haberi olur. Daha önce değişiklikler yaptık ve memnun kalmadık. Biz bu şekilde devam edeceğiz.

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"MESUT ÖZİL TİCARİ İŞLERİ KENARA BIRAKMALI"

Sezon başından beri Van Persie hikayesi yaratılmak isteniyor. Mesut Özil haklı olarak daha çok oynamak istiyor. Hocamız, Mesut'un neler yapabileceğini biliyor. Onun kabiliyetlerini ve tecrübelerini burada tartışmaya gerek yok. Hocamızın, Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Aşık olduğu ülkesine ve çocukluğundan beri tuttuğu takıma döndü. Mesut'u herkes burada seviyor. Ancak Mesut'un artık işlerine odaklanması lazım. Ticari işleri kenara bırakıp Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla fayda sağlayacağına odaklanmalı.

"PEREIRA, MESUT'TAN NASIL YARARLANABİLECEĞİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Ona en uygun sistemi nasıl tesis eder? Ona çalışıyor zaten. Mesut oynamadığı için mutsuz. Bunu da zaman zaman dile getiriyor. Hoca da tüm oyuncuları en iyi şekilde nasıl kullanması gerektiğini gözden geçirmeli.

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TARAFTARIN 'İSTİFA' TEPKİSİYLE İLGİLİ SORUYA YANIT

Ben aynı kanaatte değilim. Arkadaşlarım da aynı kanaatte değil. Geldiğimizden beri bu kutsal görevi hangi şartlarda yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Rakipler şampiyonluk için bir efor sayfediyorsa Fenerbahçe'nin beş sarfetmesi gerekiyor. Taraftarların şunu sorması gerekiyor. Neden Fenerbahçe'deki olan şeyler, diğer camialarda olmuyor? Fenerbahçe'nin ayrılan bir sporcusu yorumcu olduğunda adil görüneyim ayağı yaparken diğer sporcular takımlarına nasıl sahip çıkıyor, biz niye böyle değiliz diye sorgulamaları gerekiyor.

"SAMİMİ PROTESTOYA KARŞI BOYNUM KILDAN İNCE"

Ben her zaman 'taraftar hancıdır, geri kalan yolcudur' derim. Fenerbahçe'de başarı taraftardan geçiyor. Diğer takımlarda bizim kadar sosyal medya bölünmüşlüğü var. Taraftar hancıdır, geri kalan yolcudur. Her türden samimi protestoya saygım sonsuzdur. Boynum kıldan incedir. Gönülden ve samiminin altını çiziyorum. Taraftar 7 sezondur yaşananların verdiği kırılganlık, mutsuzluk, beklenti... Son 2 sezondur çok iyi başlayıp kötü gitmesi, yine mi demelerini gayet net bir şekilde anlıyorum. Ancak çözüm bu değil. Herkes protesyo yapabilir, herkes demokratik ortamda görüşlerini ifade edebilir. Kötü giden bir maçta 'Üç... üç...' diye bağırmaları, rakip gol kaçırdığında 'ah, vah' yapmaları bize yakışıyorsa, aynaya bir bakın.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"



Bu protestoların içinde yalnızca başkanı yıpratalım düşüncesi var ancak daha çok takıma zarar verildiğini unutmayın. Evet 10 puanlık fark var ancak kapatılmayacak bir fark değil. Bazen isminiz, bazen tarihiniz, bazen gücünüz, bazen taraftar desteğiniz sizi hiç ummadığınız zamanda şampiyonluğa götürebilir. Bizim arkamızdan çekmedikleri sürece ya da başkalarını yukarı itmedikleri süreçte bu şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız.

"ŞANSSIZLIKLARIMIZ UNUTULMASIN"

Şanssızlığı unutmamak gerekiyor. Avrupa Ligi'nde penaltılar kaçırdık. Bir tanesini atsak şu an bambaşka durumda olacaktık. Basketbolda en iyi takımlara karşı 4 maçı son topta kaybettik. Kayserispor maçında 4 top direkten döndük. İç sahada yüreğimiz ağzımıza geliyor. Olmayacak şeyler oluyor. Geçen sezonki iç saha puanımız, dış saha puanımız. Normal değil.

"DEVRE ARASINDA GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPARIZ"

Devre arasında her türlü müdahale yapılır. Bu kriz de atlatılır. Fenerbahçe yükselişe geçecektir. Bundan hiç şüphem yok. Taraftarın bize destek vermesi lazım. Bizim şampiyonluklarımız hep daha zor olmuştur. Bu sene de olacaksa zor olacak ama olmaması için hiçbir sebep yok. Takımımızın arkasındayız. Şampiyonluk şansımız devam ediyor. En iyi kadro bizde. Sistemsel değişikliklerle araya kadar farkı kapatacağız. Devre arasında ihtiyacımız olan transferleri duruma göre tespit edip gereken hamleleri yapmak istiyoruz.

"TARAFTARIMIZ TUZAĞA DÜŞMESİN"

Daha ligin üçüncü haftasında Altay ile maça çıkacağız. Maçı kazandık ve Ali Koç istifa etiketleri açıldı. Sonrasında Sivasspor ile berabere kaldık ve 50-60 kişi protestoya başladık. Tüm kameraları inceledik. Maça bile girmeyen o 3 kişi, maç sonu oradaki taraftarları ateşliyor. Sonrasında 10 puanımız var, her şey yolunda gidiyor, takımımız gol yemiyor, yine prostesto başladı. İşin içinde haset var. Beni yıpratmaya çalışıyorlar ama anlayamadıkları bir şey var. Ben bu dayanıklılık testini geçtim. Mevcudiyetimize zarar veren bir şey gördüğümde gereğini yaparım. Taraftarımızdan tuzağa düşmemelerini istiyorum.

"ADAY VARSA ÇIKSIN, ONA GÖRE DEĞERLENDİRELİM"

Bizim görev süremiz belli. Hedeflerimiz belli. Ne şartlarda bu kutsal görevi yerine getirmeye çalıştığımız da belli. Bu hedeflere ulaşamayacağımızı düşündüğümüz gün gerekeni yaparız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kenetlendiğimiz zaman bizi kolay kolay kimse durduramaz. Şu anki durum, bize fayda sağlamıyor. Biz de 7 yıllık hasreti gidermek istiyoruz ama büyük resmi görüp hedefe hepberaber odaklanmamız gerekiyor. Belli yaşlarda olanlar diğer camiaların ne kadar yıl şampiyonluk görmediğini unutmasın. Bu hoca ve takımın etrafında toplanalım. Şimdiden havlu atmayı Fenerbahçelilik ruhuna yakıştıramıyorum. Genel kurula gitmeyeceğiz. Yapacaklarımıza inanıyoruz. Varsa aday çıksın, ona göre değerlendirelim.