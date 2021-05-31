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Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek!
Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Ali Koç'un 1 Haziran Salı günü saat 15.30'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 Haziran Salı günü saat 15.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
İŞTE O AÇIKLAMA
Başkanımız Ali Koç, yarın saat 15.30’da (1 Haziran) FB TV'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
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