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Futbol
Haber Giriş: 31.05.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek!

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Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek!

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Ali Koç'un 1 Haziran Salı günü saat 15.30'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 Haziran Salı günü saat 15.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

Başkanımız Ali Koç, yarın saat 15.30’da (1 Haziran) FB TV'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

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