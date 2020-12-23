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Son Dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır!
Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.
Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu.
AVAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oturacak.
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