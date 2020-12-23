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Haber Giriş: 23.12.2020 - 12:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır!

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Fenerbahçe'nin bu akşam Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının VARCüneyt Çakır oldu.

AVAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oturacak.

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Son Dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır

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