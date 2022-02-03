Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşırı yağış 4 noktayı felç etti Çok sayıda araç suya gömüldüAşırı yağış 4 noktayı felç etti! Çok sayıda araç suya gömüldü#Sağanak
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
Fenerbahçeden dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi Yola çıktı... Herkes Gedsonu konuşurken bomba..Fenerbahçe'den dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi! Yola çıktı... Herkes Gedson'u konuşurken bomba..#Luiz Adriano
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
Bakan Nebatiden Japon medyasına enflasyon ve kur mesajıBakan Nebati'den Japon medyasına enflasyon ve kur mesajı#Nureddin Nebati
Büyük skandal tepetaklak etti Facebooktan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...Büyük skandal tepetaklak etti! Facebook'tan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...#Spotify
Dünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecekDünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecek!#Jeff Bezos
Çernobil alarmı... Ukrayna 8 bin asker daha gönderdiÇernobil alarmı... Ukrayna 8 bin asker daha gönderdi!#Ukrayna
Dikkat çeken açıklamalar İşte vakaların düşeceği tarihDikkat çeken açıklamalar! İşte vakaların düşeceği tarih#Koronavirüs
İstanbulda sahte rehberin tepki çeken tanıtımıİstanbul'da sahte rehberin tepki çeken tanıtımı#Istanbul
Üvey babasının yaptıklarını anlattı: Gençtim ve çaresizdimÜvey babasının yaptıklarını anlattı: Gençtim ve çaresizdim#Spice Girls
10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti Ben namussuz değilim10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti! 'Ben namussuz değilim'#Oryantal Didem Kınalı
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
Yeni patronu böyle karşıladılarYeni patronu böyle karşıladılar#Kate Middleton
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!

#Fenerbahçe-Başakşehir#Süper Lig#Hakemler
Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Başakşehir maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Haberin Devamı

Milli ara sonrası Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Başakşehir maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Son olarak 3 Ekim 2021'deki Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında görev yapan Ali Palabıyık'a ilk kez Süper Lig'de maç verildi.

Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Konyaspor - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kayserispor - Hatayspor: Kadir Sağlam

5 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Şubat Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
16.00 A. Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka

Gözden Kaçmasın

Emre Belözoğlundan Fenerbahçe açıklamasıEmre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe-Başakşehir#Süper Lig#Hakemler

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan