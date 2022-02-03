Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!

Milli ara sonrası Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Başakşehir maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Son olarak 3 Ekim 2021'deki Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında görev yapan Ali Palabıyık'a ilk kez Süper Lig'de maç verildi.
Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Konyaspor - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kayserispor - Hatayspor: Kadir Sağlam
5 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Şubat Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
16.00 A. Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka