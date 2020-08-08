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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur transferini duyurdu!
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Futbol
Haber Giriş: 08.08.2020 - 19:36,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur transferini duyurdu!

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Son Dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur transferini duyurdu!
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Fenerbahçe, 18 yaşındaki Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, 1928 Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Barış Sungur’u 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucasporda forma giyen Barış Sunguru bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe’mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Son Dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur transferini duyurdu

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