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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Sadık Çiftpınar'ın yeni takımı...
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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Sadık Çiftpınar'ın yeni takımı...

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Son Dakika: Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Sadık Çiftpınar'ın yeni takımı...

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yolların ayrıldığını ve deneyimli futbolcunun Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştığını resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yolların ayrıldığını ve deneyimli futbolcunun Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar’a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz.

Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar’a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakârlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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