Son Dakika: Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi katılacak yoksa Konferans Ligi'ne mi?

Spor Toto Süper Lig'in sona ermesiyle beraber Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.

2020-21 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin hangi kupaya katılacağı ise Türkiye Kupası'nı alacak takıma göre belli olacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne mi gidecek, Konferans Ligi'ne mi?

Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, bu durumda bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

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