Son Dakika: Fenerbahçe Attila Szalai'yi Hoffenheim'a gönderiyor! İşte çılgın bonservis bedeli...

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Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin takımdan ayrılması an meselesi... Stoper hattına üst üste takviyeler yapan Fenerbahçe'de Macar stoper Szalai ile yollar kesin olarak ayrılıyor.



Alman basınına yansıyan haberlere göre; Attila Szalai'nin Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transferi tamamlanmak üzere. İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu şekilde ilerlerken transferin mali detayları da şekillendi.

SKY'ın haberine göre; Hoffenheim TD Alexander Rosen, Szalai'yi savunmanın lideri yapmak istiyor. Oyuncuyu ısrarla isteyen Alman kulübünün bu transfer için bonuslar dahil 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Sarı lacivertliler, son olarak Ganalı stoper Alexander Djiku ve Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmıştı.

FARIOLI VE SERIE A'DAN RAKİPLER VAR

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Alman basını bir başka Alman kulübü Union Berlin'in 12 milyon euro teklif ettiği Macar stoper için Fenerbahçe'nin ilk olarak 20 milyon euro istediğini yazmıştı.

Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'e gönderen Napoli'nin de Macar stoperle ilgilendiği, ayrıca Farioli'nin başına geçtiği Ligue 1 ekibi Nice'in de teklif yapabileceği kaydedilmişti.

FENERBAHÇE 2.2 MİLYON EURO ÖDEDİ

Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye Transfer olmuştu. Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki stoper geride kalan sezonda tüm kulvarlarda toplam 52 maçta forma giydi, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.



