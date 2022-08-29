Son Dakika: Fenerbahçe Attila Szalai'nin alternatifini buldu! 10 milyon Euro...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Attila Szalai'nin gitmesi halinde kadroya sağ stoper takviyesi yapmaya karar verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin listesinin en başında ise Udinese'den Rodrigo Becao yer aldı. Yapılan ilk temaslarda İtalyan ekibi 10 milyon Euro bonservis bedeli artı bonus talebinde bulundu. Kanarya ise bu transferi makul bir rakam karşılığında bitirmeyi planlıyor.

Bu sezon Udinese'nin Serie A'da oynadığı 3 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Becao, geçen sezon ise 36 maçta sahaya çıkmıştı.