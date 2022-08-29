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Son Dakika: Fenerbahçe Attila Szalai'nin alternatifini buldu! 10 milyon Euro...

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#Fenerbahçe#Transfer#Attila Szalai
Son Dakika: Fenerbahçe Attila Szalainin alternatifini buldu 10 milyon Euro...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 08:24

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliğini forvete verse de takımdan gönderilmesi planlanan isimlerin de boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Dün Dimitris Pelkas'ın yeni takımı açıklanırken, takımdan ayrılması kuvvetli isimlerden biri de Attila Szalai... Sarı-lacivertliler, Macar stoperin yerine gelecek ismi belirledi ve görüşmelere başladı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Attila Szalai'nin gitmesi halinde kadroya sağ stoper takviyesi yapmaya karar verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin listesinin en başında ise Udinese'den Rodrigo Becao yer aldı. Yapılan ilk temaslarda İtalyan ekibi 10 milyon Euro bonservis bedeli artı bonus talebinde bulundu. Kanarya ise bu transferi makul bir rakam karşılığında bitirmeyi planlıyor.

Bu sezon Udinese'nin Serie A'da oynadığı 3 maçın tamamında 90 dakika forma giyen Becao, geçen sezon ise 36 maçta sahaya çıkmıştı.

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