Son Dakika | Fenerbahçe, Attila Szalai transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Attila Szalai ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol’da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!" ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Kıbrıs takımıyla toplam 19 maça çıkan 22 yaşındaki savunmacı, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMİŞTİ

Detaylı kan tetkikleri yapılan Attila Szalai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Macar futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.