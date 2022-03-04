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Son dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'de mutlu sona ulaştı

#Transfer#Fenerbahçe #Arda Güler
Son dakika: Fenerbahçe, Arda Gülerde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, sözleşmesi Haziran 2023'de bitecek olan Arda Güler ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, şimdiden büyük kulüplerin radarına girerken sarı lacivertliler mukavele yenileme konusunda ailesiyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın son haftalarda forma şansı verdiği Arda, performansıyla tüm Türkiye'de adından söz ettirirken kulüp yeni sözleşme için harekete geçti.

Vole'nin haberine göre, Arda Güler ile yeni mukavele konusunda anlaşan Fenerbahçe, hafta içinde oyuncuya resmi imzayı attıracak.

2023'te sözleşmesi bitecek olan Arda Güler ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanması bekleniyor.

Arda Güler, bu sezon U19 da dahil olmak üzere sarı lacivertli formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Arda Güler

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