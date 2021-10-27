Son Dakika: Fenerbahçe aradığı golcüyü bir türlü bulamıyor!

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Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tam 11 forvet transferi yaptı. Muriqi ve Valencia dışındaki 9 oyuncu beklentilerin çok altında kaldı. 2018-19’da Slimani ve Frey ikilisi ligde toplam 3 gol atabildi. İki forvet de Kanarya’dan gittikten sonra çıkışa geçti.

2019-20’de Vedat Muriqi, 15 lig golü kaydedip Lazio’nun yolunu tuttu. Mevlüt Erdinç siftah yapamadan ayrıldı. Geçen sezon gelen 5 oyuncudan Valencia 12 kez ağları sarstı, Thiam 6, Cisse ve Samatta ise 5’er gollük katkı sağladı. Bu isimlerden sadece Valencia kaldı.

Fanatik'in haberine göre; sarı-Lacivertliler bu sezon forvet hattını Mergim Berisha ve Serdar Dursun ile güçlendirdi. Ancak bu ikili de şu ana kadarki görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı. As forvet olacak gözüyle bakılan Berisha, ligde son 2 maçta 1 dakika bile oynamadı.

SLIMANI FİYASKOSU

2018-2019 SEZONU

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Ali Koç’un ilk dönemindeki en çarpıcı transfer, Leicester’dan kiralanan İslam Slimani oldu. Cezayirli yıldızdan beklentiler doğal olarak yüksekti. Ancak ikilinin sezon boyunca sergiledikleri performans, taraftarı adeta çileden çıkarttı. Slimani, ligde 15 karşılaşmada sadece 1 kez ağları sarstı. Slimani, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra önce Monaco’ya gitti, bu sezon ise Fransa’nın bir diğer devi Lyon’a imza attı.

MICHAEL FREY

Fernandao’yu satan Kanarya’nın diğer forvet transferi ise Michael Frey’di. Frey 14 maçta 2 gol sevinci yaşadı. Frey kiralık maceraları sonrası bu sezon Antwerp’te sezona fırtına gibi başladı, 12 lig maçında 12 kez ağları sarstı.

MURIQI İLAÇ OLDU

2019-2020 SEZONU

Slimani ve Frey fiyaskosu sonrası yönetim, golcü için uzağa gitmedi. Galatasaray’ın da çok istediği Vedat Muriç’i Rizespor’dan transfer etti. Kosovalı oyuncu, Fenerbahçe’de adeta ilaç gibi geldi. Muriç, ligde ilk 18 maçında 12 kez ağları sarsarak sezona müthi başladı. Ancak sonradan performansı düştü. Yıldız futbolcu oynadığı son 14 lig mücadelesinde 3 kez gol atabildi. Buna rağmen performansı, Lazio’yu kendisi için 20 milyon Euro vermeye ikna etti.

MEVLÜT ERDİNÇ

Aynı sezon gelen bir diğer forvet olan Mevlüt Erdinç ise büyük bölümünde sonradan oyuna girdiği 12 lig karşılaşmasında 1 kez bile ağları havalandıramadı ve Fenerbahçe’den ligde siftah yapamadan ayrıldı.

5 İMZA, 4'Ü KARAVANA

2020-2021 SEZONU

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Fenerbahçe geçen sezon Samandıra’ya adeta transfer yağdırdı. Forvet hattına ise tam 5 oyuncu alındı! Bu kadar çok golcü gelince, birçoğu genelde santrfor yerine kanatlarda görev yaptı. İçlerinde en iyi performansı, 34 lig maçında 12 gol atan Ener Valencia sergiledi. Ekvadorlu yıldız bu karşılaşmaların sadece 14’ünde santrforda oynadı ve bu pozisyonda 7 kez ağları sarstı.

SAMATTA



Sezonun en flaş hamlesi olan Samatta, 27 maçta 5 golde kaldı. Tanzanyalı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı için performansı çok kötü olsa da bonservisine 6 milyon Euro ödendi ve sonra Antwerp’e kiralandı. Samatta, yeni takımında ligde siftah yapamasa da Avrupa Ligi’nde biri Fenerbahçe’ye olmak üzere 2 gol attı.

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MAME THIAM



Geçen sezon gelenlerden Cisse 25 maçta 5 gol, Thiam 30 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Kemal Ademi ise sezonun fiyaskosu oldu, sadece 7 karşılaşmada oynayıp gol sevinci yaşayamadı. Geçen sene gelen 5 isimden sadece Valencia takımda kaldı.

BAŞLANGIÇ VASAT

2021-2022 SEZONU

Sarı-Lacivertliler, bu sezon Enner Valencia’nın yanına iki transfer yaptı. Darmstadt formasıylaBundesliga 2’de gol kralı olan Serdar Dursun ve Salzburg’da istatistikleriyle göz kamaştıran Mergim Berisha geldi. Berisha, geçen sezon Avusturya ekibiyle ligde 28 maçta 14 gol, 10 asist; Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 karşılaşmada 4 gol, 2 asistle oynadı. Ancak Alman oyuncunun Fenerbahçe başlangıcı hayal kırıklığı oldu. Ligde 5 maçta görev yapan Berisha tek golünü Kasımpaşa karşısında savunmacıdan sekerek ağlara giden şutuyla hanesine yazdırdı. 23 yaşındaki oyuncu, son Trabzon ve Alanya mücadelelerinde ise 1 dakika bile süre alamadı.

SERDAR DURSUN

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Serdar Dursun ise sakatlığının ardından takıma döndü, ilk golünü Alanya filelerine yolladı. Henüz sezonun çok başı olsa da iki oyuncu da şimdiye kadar bekleneni veremedi. Valencia, forma rekabetinde bir adım öne geçti.

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