Son Dakika: Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Transferde Pereira ve Mesut Özil detayı...

Geçtiğimiz sezon forvet bölgesinde büyük sorunlar yaşayan ve transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın da talebiyle adayını belirledi.

Mame Thiam, Mbwana Samatta, Kemal Ademi ve Enner Valencia gibi forvetlere sahip olan sarı-lacivertliler, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Bir dönem Trabzonspor'un da ilgilendiği ve Parma'nın Serie A'dan düşmesiyle yeni arayışlara geçen Andreas Cornelius, Fenerbahçe'nin forvetteki birinci önceliği haline geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Cornelius'a resmen talip olan Fenerbahçe Parma ile masaya oturdu. Geçtiğimiz haftalarda Danimarkalı golcünün bonservisini alan Parma yüksek maliyeti nedeniyle Cornelius'u elden çıkarmak isterken, Fenerbahçe 5 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyor.

Vitor Pereira da oyuncunun sistemine hayli uygun olduğunu belirterek transfere onay verdi.

"MESUT'UN TARZINA UYGUN FORVET"

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira; Alioski ve Cornelius transferlerini bekliyor. Cornelius'un, Mesut'un aradığı tarzda bir santrfor olduğunu belirten Pereira'nın bu transferin kısa sürede tamamlanması için yönetimle görüştüğü kaydedildi.