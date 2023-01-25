Son Dakika: Fenerbahçe ara transferin ikinci imzasını attırıyor! Jayden Oosterwolde tamam, işte revize teklif...

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Jorge Jesus'un sol bek talebi üzerine adaylarla temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, listenin bir numaralı ismi Jayden Oosterwolde'yi bitirme aşamasına geldi.

Sarı lacivertli kulüp, son dönemde Eljif Elmas’la başlayıp Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Attila Szalai, Kim Min Jae, Arda Güler, İsmail Yüksek ve İsak Vural gibi oyunculara yatırım yaparken olumlu geri dönüşler almış ve yüksek bedelli satışlar gerçekletirmişti.

FENERBAHÇE 6 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ YUKARI ÇEKTİ

Jayden Oosterwolde'nin TFF’nin 21 yaş altı yabancı futbolcular için sunduğu ek kontenjana yazılabilecek olması, oyuncunun cazibesini artırırken Fenerbahçe, transferde Parma'nın inadını kıracak son teklifini yaptı.

Fenerbahçe, 6 milyon euroyu reddeden Parma'nın kapısını bu kez 7.5 milyon euro + bonusları içeren resmi teklifle çaldı.

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İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Parma'nın 21 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı. Oyuncu da sarı lacivertli takımla her konuda anlaşırken Parma'nın son teklife vereceği yanıtla birlikte transferin olumlu olarak noktalanması bekleniyor.

Gerçekleşmesi halinde Oosterwolde, Samet Akaydin'in ardından Fenerbahçe'nin ara dönemdeki ikinci transferi olacak.

KISA SÜREDE KENDİNİ GÖSTERDİ

Hollanda’da Twente Kulübü’nün altyapısından yetişen Oosterwolde de kısa sürede büyük gelişme kaydetti. Geçen yılın ocak ayında kiralık gittiği Parma tarafından temmuz ayında bonservisi 3 milyon Euro’ya alınan Oosterwolde, bu sezon 19 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.

JESUS SOL BEK İSTEĞİNİ İLETMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının ardından, "Takıma bir oyuncu daha katmak isterdim. Takımımızda sadece 1 sol bek var, Ferdi bu sezon sadece orada oynadı. Lincoln de orada var ama onun da orjinal pozisyonu değil. Bir oyuncu daha katmak istesem, kulübün kaynaklarını kullanıp oraya transfer etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

A TAKIM LİSTESİNE YAZILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kurala göre kulüpler, 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp A takım listesine yazabiliyor.

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SON MAÇTA YEDEK BEKLEDİ

Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia, Oosterwolde’nin transferinde yaşanan gelişmeler sonrası oyuncusunu 11’den kesti. İtalyan ekibi, ligde önceki gün Perugia’yı konuk etti. Sarı Lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazanırken, Oosterwolde yedek bekledi. Pecchia, Hollandalı oyuncunun yerine sol bekte Lautaro Valenti’yi görevlendirdi. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olan 21 yaşındaki futbolcu ise bu karşılaşmada hiç süre alamadı.



ARŞİV | JORGE JESUS'UN FLAMENGO DÖNEMİ