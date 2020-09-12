Son dakika | Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i transfer ediyor

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Fenerbahçe transfere doymuyor. Kadrosuna kattığı flaş isimlerle çok konuşulan sarı-lacivertli ekibin son icraatı Doğukan Sinik oldu.

Kanarya, bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Antalyaspor'la anlaşmaya vardı. Son detayların görüşülmesinden sonra transferin resmen açıklanacağı belirtildi.

SADIK ÇİFTPINAR, ANTALYASPOR'A

Fenerbahçe, Doğukan Sinik'e karşılık Sadık Çiftpınar ve genç bir futbolcuyu Antalyaspor'a verecek. Ayrıca 500 bin Euro ödeyerek futbolcuyu kadrosuna katacak.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'ı kadrosuna katmış, Tisserand'la da anlaşmaya varmıştı. (Sabah)

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