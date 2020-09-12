MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i transfer ediyor
Geri Futbol Son dakika | Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i transfer ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.09.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i transfer ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Antalyspor'dan Doğukan Sinik'i de kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertli ekip Akdeniz temsilcisine Sadık Çiftpınar ve genç bir oyuncuyu takasta önerecek. Ayrıca 500 bin euro da bonservis teklif edilecek.

13
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe transfere doymuyor. Kadrosuna kattığı flaş isimlerle çok konuşulan sarı-lacivertli ekibin son icraatı Doğukan Sinik oldu.

Kanarya, bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Antalyaspor'la anlaşmaya vardı. Son detayların görüşülmesinden sonra transferin resmen açıklanacağı belirtildi.

SADIK ÇİFTPINAR, ANTALYASPOR'A
Fenerbahçe, Doğukan Sinik'e karşılık Sadık Çiftpınar ve genç bir futbolcuyu Antalyaspor'a verecek. Ayrıca 500 bin Euro ödeyerek futbolcuyu kadrosuna katacak.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'ı kadrosuna katmış, Tisserand'la da anlaşmaya varmıştı. (Sabah)

Son dakika | Fenerbahçe, Antalyaspordan Doğukan Siniki transfer ediyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle