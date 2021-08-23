Son Dakika: Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ardından ümidini kesti! "Bu düşük özgüvenle faydasız..." Yeni transferleri sıraladı...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. İlk hafta Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci haftada Antalyaspor karşısında son nefeste güldü ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye zaferi, oyuna sonradan giren isimler getirdi. Miha Zajc 89. dakikada, Valencia ise 90+2'de kaydettiği gollerle sarı-lacivertlileri 3 puana taşıdı. Aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti. Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

BANU YELKOVAN: PEREIRA'NIN TERCİHLERİ VE HEYECANLI FİNAL

İlk 11’ler açıklandığında Mesut Özil’in kulübede, hafta içi Helsinki karşısında iyi performans gösteren Muhammed’in sahada olduğunu gördüğümüzde bu sezon Fenerbahçe’de değişen tek şeyin savunma kurgusu olmadığını ve Pereira’nın ilk 11 tercihlerinde iyi performansı ödüllendireceğini anladık.

Pelkas, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun’un yokluğunda hücum hattındaki eksiklikleri iyice ortaya çıkan sarı lacivertlilerde, sadece Muhammed değil; Nazım, Osayi, Sosa, sakatlıktan çıkan Gustavo ve yeni transfer Min-Jae Kim de ilk 11’deydi. Kim kimle nerede nasıl oynayacak konusunu netleştirmemiz için maçın başlamasını beklememiz gerekecekti. Perreira, kulübedeki alternatiflerini sağlam tutmasının karşılığını maçın ilerleyen dakikalarında yaptığı değişikliklerle alacaktı.

ALTAY YiNE GEÇiT VERMEDi

Antalyaspor ile oynadığı son 8 maçın sadece birini kaybeden Fenerbahçe, bu iyi istatistiği korumak niyetindeydi. Maç hızlı başladı. Altay, daha birinci dakikada Güray’ın gelişine vurduğu topu çıkarmasa, Antalya neredeyse düdükle öne geçecekti ancak Altay, geçen hafta Adana Demirspor karşısında üç puanı getiren performansını devam ettirdi ve geçit vermedi.

Antalyaspor’un bol paslı oyununun da etkisiyle ilk 15 dakika tempolu ve heyecanlı bir maç izledik ancak üretkenlik adına aynı şeyi söylemek zordu. 26. dakikada Gustavo’nun filelerle buluşan topu öncesindeki faul yüzünden iptal edildi. İlk yarının sonlarında Amilton’un vuruşunda Altay yine gole izin vermedi.

iKiNCi YARI TEMPO DÜŞTÜ

İkinci yarıda maç alıştığımız standart lig maçları temposuna düştü. Heyecan dozunun yükselmesi için son dakikaları beklememiz gerekecekti. Normal sürenin bitmesine birkaç dakika kala önce Antalya aynı pozisyonda üç kez skoru değiştirme şansını yakaladı, önce Gökdeniz, sonra Hakan, en son da Gökdeniz topu ağlarla buluşturamadı. Bu pozisyonun dönüşünde, Fenerbahçe çok hızlı gelişen atakta Zajc ile golü buldu. Ama maçın en ilginç pozisyonu bu değildi...

Bitime çok az bir süre kala, Naldo’nun vuruşu Szalai’nin koluna çarptı, Antalyalı sporcular penaltı diye itiraz ederken dönen top Mesut Özil’in asistiyle Valencia’nın ayağından gol oldu. VAR incelemesi sonrasında çıkan karar Fenerbahçe’ye golü, Antalyaspor’a iki sarı kart getirerek kesinleşti.

UĞUR MELEKE: İKİ KANAT BİR DE SANTRFOR GEREK

Futbolun en temel meselelerinden biri alan parselasyonu. Bir futbol sahasının yüzölçümü yaklaşık 7 dönüm. Bu 7 dönümün 5 dönümünü müsabakanın her anındaki aktif alan olarak kabul edelim. Bu 5 bin metrekarenin her takımdaki (kaleci hariç) 10 oyuncu tarafından savunmada ve hücumda 500’er metrekare olarak bölüşebilmesi gerek... 4-2-3-1 ya da 4-3-3’e gerek futbolcular, gerek teknik adamlar daha alışık oldukları için alan paylaşımı daha kolay. Ancak 3-4-2-1 karmaşık bir diziliş. Ve Fenerbahçe sezonun üçüncü resmi maçını kazansa da hâlâ ciddi alan paylaşımı sorunları yaşıyor. Çok geniş alanda oynuyorlar. Sahayı doğru bölüşüyor hissi vermiyorlar. Mesafeler hep uzak.

NAZIM VE FERDi’YE EKSTRA YÜK

F.Bahçe’de bu sezon özellikle iki kanat bekine, yani dün başlayan 11 itibariyle Nazım-Ferdi’ye ekstra yük biniyor. Adana’da dörtlü orta sahanın kanatlarında Samuel-Ferdi başlamış, Nazım-Novak bitirmişti. Dün Nazım-Ferdi başladı, Nazım-Szalai devam etti, Nazım-Arda bitirdi. Ama Pereira kanat beki olarak hangi ikiliyi kullanırsa kullansın ben kuş sürüsü halinde muntazam hareket edebilen, enine ve boyuna yakın oynayabilen bir takım göremedim. Fenerbahçe çok geniş alanda oynuyor. Ve eğer bu sezonu bu dizilişle, 3-4-2-1’le oynamaya kararlılarsa bence iki kanat beki transferi yapmalılar. Tabii bir de santrfor...

SAMATTA FAYDASIZ DURSUN TALiHSiZ

Fenerbahçe’nin üçlü savunmada alternatifi çok. Kim, Szalai, Serdar, Tisserand, Novak, Caulker kullanılacaktır o bölgede. Savunma önündeki ve santrfor arkasındaki ikililerde, yani merkezdeki 4 pozisyonda da bence yeterince derinlik var: Gustavo, Zajc, Sosa, Mert, İrfan, Mesut, Pelkas, Muhammed ve Ferdi’den doğru dörtlüler bulunabilir. Bu arada Ferdi’nin yetenekleri bence sol kanat bekine değil, santrfor arkasındaki ikiliye daha uygun. Ancak Fenerbahçe’nin orta dörtlünün iki kanadıyla, santrfor bölgesinde yeterince derinliği yok. Bu düşük özgüvenle Samatta faydasız. Serdar Dursun’un talihsiz sakatlığı göz önüne alınırsa, Valencia dışında bir üst düzey santrfora daha ihtiyacı ortada Fenerbahçe’nin.