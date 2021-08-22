Son Dakika: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında büyük isyan! Tepkiler arttı, Pereira ve Szalai destek verdi...

Spor Arena Detay - Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk eden Fenerbahçe, Helsinki maçının kadrosunda değişiklikler yaparak sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Helsinki maçına ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Miha Zajc Antalyaspor'a karşı ilk 11'de yer almadılar. Antalyaspor'a karşı Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Mbwana Samatta sahaya ilk 11'de çıktı.

Geçtiğimiz sezon beklenen performansı gösteremeyen ve bu sezon da oynadığı maçlardaki etkisiz görüntüsüyle hayal kırıklığı yaşatan Mbwana Samatta, Antalyaspor'a karşı da eleştirilerin odağındaydı.

TOP KAYBI SONRASI İSYAN

Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanan Tanzanyalı golcü, ikinci yarıda ceza sahası içerisinde mutlak bir fırsattan yararlanamadı. Mücadelenin 58. dakikasında top kaybı yaşayan Samatta, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Fenerbahçe taraftarı, performansından memnun olmadığı Samatta'yı, yaptığı top kaybının ardından ıslıkladı. Bazı taraftarlar Samatta'ya destek verirken, teknik direktör Vitor Pereira da alkışlarla Samatta'ya desteğini gösterdi. Attila Szalai de Tanzanyalı forvete saha içerisinde moral verdi.

Taraftarların tepkisini çeken Samatta'nın ilk yarı boyunca ceza sahası içerisinde sadece 2 kez topla buluşması, dikkat çeken istatistik oldu.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA DA TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Performansı tartışılan Mbwana Samatta, Adana Demirspor maçındaki performansıyla da taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Adana Demirspor maçının ikinci yarısında oyundan alınarak yerini Serdar Dursun'a bırakan Samatta, ilk 45 dakikada Fenerbahçe adına en az topla buluşan isim olarak dikkat çekmişti.

28 yaşındaki forvetin hayal kırıklığı yaratan performansı, sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarlarının da sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Bazı taraftarlar, Tanzanyalı forvetin kadro dışı bırakılması gerektiği görüşünü savunmuştu.

PEREIRA'DAN SAMATTA'YA DESTEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki ile oynadıkları maç öncesi yaptığı açıklamada, Tanzanyalı forvete destek vermişti.

Pereira Samatta'yla ilgili olarak, Kendisi çok iyi bir futbolcu, özgüven insanın içinden gelir. Ben gazetede, televizyonda gördüklerimden dolayı etkilenmem. Oyuncularıma özgüven aşılamak için tabi ki çalışıyorum. Samatta antrenmanlarda iyi çalışıyor. İnanıyorum ki özgüveni yerine gelecek ve Belçika'daki gibi gollerini atmaya başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

FUTBOLCULAR TARAFTARLARA TİŞÖRTLERİNİ HEDİYE ETTİ

Fenerbahçeli futbolcular, ısınma esnasında giydiği tişörtleri taraftarlara hediye etti.

Sarı-lacivertli oyuncular, üzerlerinde "İyi ki varsınız" ve "Sizi çok özledik" yazan tişörtleri, karşılaşmadan önce taraftarlara verdi.

Öte yandan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, maçtan önce sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü sporcusunun lehine tezahüratta bulundu.