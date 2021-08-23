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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe - Antalyaspor maçına damga vuran pozisyon! Golden sonra maçı bıraktılar...
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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 00:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe - Antalyaspor maçına damga vuran pozisyon! Golden sonra maçı bıraktılar...

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Son Dakika: Fenerbahçe - Antalyaspor maçına damga vuran pozisyon! Golden sonra maçı bıraktılar...

Son dakika haberi... Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig 2. hafta mücadelesine, son dakikalarda yaşanan karambol damga vurdu. Attila Szalai'nin müdahalesinin penaltı olduğunu savunan Antalyasporlu futbolcular uzun süre itiraz etmesine karşın sonuç alamadı. Uzatmalarda gelen gol sonrası Antalyasporlu futbolcular ilginç bir tepki gösterdiler.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, son dakikalarda Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyon, mücadeleye damga vurdu.

Fenerbahçe 2 - 0 Antalyaspor (Maç özeti)
Fenerbahçe 2 - 0 Antalyaspor (Maç özeti)

Zajc'ın 89. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'ye karşı Antalyaspor son dakikalarda baskısını artırdı. Dakikalar 90+1'i gösterirken Fenerbahçe kalesine yüklenen Antalyaspor'da Naldo, rakip ceza sahasında topla buluştu ve şutunu çıkardı ancak topa Fenerbahçe stoperi Attila Szalai müdahale etti.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Ersun Yanalın dikkat çeken görüntüsü
Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Ersun Yanal'ın dikkat çeken görüntüsü

KARAMBOL SONRASI İKİNCİ GOL

Szalai'nin müdahalesi sonrası ceza sahasında karambol yaşanırken Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı ve kontra atakta topla rakip ceza sahasına yönelen Mesut Özil, pasını Valencia'ya çıkardı. Tecrübeli hücum oyuncusu topu boş kaleye göndererek farkı 2'ye çıkardı.

Son Dakika: Fenerbahçe - Antalyaspor maçına damga vuran pozisyon Golden sonra maçı bıraktılar...

UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİLER

Golün ardından Antalyaspor oyuncuları ve yedek kulübesi, Szalai'nin Naldo'nun şutunda topa eliyle müdahale ettiğini öne sürdü ve hakem Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz etti. VAR hakemi Fırat Aydınus ile diyalog kuran hakem Meler, Szalai'nin müdahalesinin oyun kuralları içerisinde olduğuna hükmetti ve golü geçerli saydı.

Halil Umut Meler gol kararı vermesine rağmen itirazlarını sürdüren Antalyasporlu futbolcular, bu itirazlardan sonuç alamadı.

Son Dakika: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında büyük isyan Tepkiler arttı, Pereira ve Szalai destek verdi...
Son Dakika: Fenerbahçe - Antalyaspor maçında büyük isyan! Tepkiler arttı, Pereira ve Szalai destek verdi...

MAÇIN SONUNDA TOPU BIRAKTILAR

2. golün ardından yapılan santra sonrası Antalyasporlu futbolcular, topa hareketlenmediler ve sabit bir şekilde durarak kalan dakikaların bitmesini bekledi ve Halil Umut Meler'e olan tepkilerini gösterdiler.

Son Dakika: Fenerbahçe - Antalyaspor maçına damga vuran pozisyon Golden sonra maçı bıraktılar...

YANAL TABLETTEN İZLEDİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun  Yanal, Valencia'nın golü öncesi yaşanan karambolü ve penaltı pozisyonunu tabletten izledi.

Yanal'ın bu görüntüsü, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

AMILTON MAÇ SONU İSYAN ETTİ: HERKES GÖRDÜ

Herkesin penaltı konusunda mutabık olduğunu belirten Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Amilton, "Kendi planımızla geldik. Elimizden geleni yaptık. Golü yiyene kadar planlar istediğimiz gibi gidiyordu. Bu zor ortamda, atmosferde zor oldu. Birinci golden sonra fırsatlar oldu. Tüm Türkiye'nin gördüğü bir pozisyon oldu. Penaltımız verilmedi. Herkes gördü, 4 kişi görmedi. En kibar böyle anlatabilirim. Fenerbahçe camiasının bununla hiçbir ilgisi yok bu konuyla. Yapabileceğim yorum bu kadar." ifadelerini kullandı.

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