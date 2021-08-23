Son Dakika: Fenerbahçe - Antalyaspor maçına damga vuran pozisyon! Golden sonra maçı bıraktılar...

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, son dakikalarda Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyon, mücadeleye damga vurdu.

Zajc'ın 89. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'ye karşı Antalyaspor son dakikalarda baskısını artırdı. Dakikalar 90+1'i gösterirken Fenerbahçe kalesine yüklenen Antalyaspor'da Naldo, rakip ceza sahasında topla buluştu ve şutunu çıkardı ancak topa Fenerbahçe stoperi Attila Szalai müdahale etti.

KARAMBOL SONRASI İKİNCİ GOL

Szalai'nin müdahalesi sonrası ceza sahasında karambol yaşanırken Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı ve kontra atakta topla rakip ceza sahasına yönelen Mesut Özil, pasını Valencia'ya çıkardı. Tecrübeli hücum oyuncusu topu boş kaleye göndererek farkı 2'ye çıkardı.

UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİLER

Golün ardından Antalyaspor oyuncuları ve yedek kulübesi, Szalai'nin Naldo'nun şutunda topa eliyle müdahale ettiğini öne sürdü ve hakem Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz etti. VAR hakemi Fırat Aydınus ile diyalog kuran hakem Meler, Szalai'nin müdahalesinin oyun kuralları içerisinde olduğuna hükmetti ve golü geçerli saydı.

Halil Umut Meler gol kararı vermesine rağmen itirazlarını sürdüren Antalyasporlu futbolcular, bu itirazlardan sonuç alamadı.

MAÇIN SONUNDA TOPU BIRAKTILAR

2. golün ardından yapılan santra sonrası Antalyasporlu futbolcular, topa hareketlenmediler ve sabit bir şekilde durarak kalan dakikaların bitmesini bekledi ve Halil Umut Meler'e olan tepkilerini gösterdiler.

YANAL TABLETTEN İZLEDİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Valencia'nın golü öncesi yaşanan karambolü ve penaltı pozisyonunu tabletten izledi.

Yanal'ın bu görüntüsü, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

AMILTON MAÇ SONU İSYAN ETTİ: HERKES GÖRDÜ

Herkesin penaltı konusunda mutabık olduğunu belirten Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Amilton, "Kendi planımızla geldik. Elimizden geleni yaptık. Golü yiyene kadar planlar istediğimiz gibi gidiyordu. Bu zor ortamda, atmosferde zor oldu. Birinci golden sonra fırsatlar oldu. Tüm Türkiye'nin gördüğü bir pozisyon oldu. Penaltımız verilmedi. Herkes gördü, 4 kişi görmedi. En kibar böyle anlatabilirim. Fenerbahçe camiasının bununla hiçbir ilgisi yok bu konuyla. Yapabileceğim yorum bu kadar." ifadelerini kullandı.