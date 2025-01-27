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Son dakika - Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Talisca#Fenerbahçe#Transfer
Son dakika - Fenerbahçe, Anderson Taliscayı resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 17:33

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın transferini resmen açıkladı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak. İşte transferin detayları...

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Diego Carlos'u Aston Villa'dan kadrosuna katan ve Milan Skriniar'ı da sağlık kontrolünden geçiren Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı da resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

Kulübümüz Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Sarı-lacivertlilerin, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, bugün saat 21.00'de İstanbul'da olacak. Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak olan yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar sürecek bir anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

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UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Brezilyalı yıldız, İstanbul'a geliş yolunda uçaktan sevgilisiyle beraber fotoğraf paylaştı.

Son dakika - Fenerbahçe, Anderson Taliscayı resmen açıkladı

MALİYETİ BELLİ OLDU
Suudi basınından yansıyan bilgilere göre Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti 15.5 milyon euro olacak.

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#Talisca#Fenerbahçe#Transfer

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