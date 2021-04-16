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Basketbol
Haber Giriş: 16.04.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ertelendi

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Son dakika: Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanması gereken maç ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması, sarı-lacivertlilerdeki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın, Fenerbahçe Beko'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

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Son dakika: Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ertelendi

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