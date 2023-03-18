Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzattı! Resmi açıklama...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Milli Takım
Son Dakika: Fenerbahçe, Altay Bayındırın sözleşmesini uzattı Resmi açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 16:13

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır.

A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir.

Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz.

Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır’a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz.

Gözden Kaçmasınİspanyollardan Fenerbahçe-Sevilla maçı için çarpıcı yorumlar: Türk cehenneminde iyi savundu, Arda Güler ilerleyen yıllarda...İspanyollardan Fenerbahçe-Sevilla maçı için çarpıcı yorumlar: 'Türk cehenneminde iyi savundu, Arda Güler ilerleyen yıllarda...'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Milli Takım

BAKMADAN GEÇME!

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık
AUKUS nükleer denizaltı programı dengeleri nasıl değiştirecek İşte merak edilenler | 10 SORU 10 CEVAP

AUKUS nükleer denizaltı programı dengeleri nasıl değiştirecek? İşte merak edilenler | 10 SORU 10 CEVAP

#AUKUS
Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19