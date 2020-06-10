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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe, Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi!
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Haber Giriş: 10.06.2020 - 18:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi!

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Son Dakika | Fenerbahçe, Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi!
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Fenerbahçe, Ali Koç ve Semih Özsoy, "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ali Koç'un, 5 ve 7 Haziran tarihlerinde kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalar yapması nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

Semih Özsoy'un da aynı nedenden kurula sevki kararlaştırıldı.

Hukuk müşavirliği, yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle sarı-lacivertli kulübü de PFDK'ye gönderdi.

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