Son Dakika: Fenerbahçe, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açıyor!

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Sarı-Lacivertliler'in son yıllarda en büyük sıkıntı çektiği mevkiilerin başında forvet hattı geliyor.

Süper Lig 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe 'de yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un takımına yıldız bir golcüyü katmak konusunda son derece kararlı...

Bu doğrultuda gündemden düşmeyen isim, bonservisi RB Leipzig'de olan ve geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren Alexander Sörloth. Almanlar, Sörloth'u artık kiralamaya sıcak bakmıyordu.

Fanatik'in haberine göre; Kanarya, bir kez daha Leipzig'in kapısını çaldı ve karşı taraf kapıyı, 8 milyon Euro'dan açtı. Bu rakamı çok bulan Fenerbahçe'nin, pazarlıklarda 6 milyon Euro'ya kadar çıktığı iddia ediliyor.

Belotti de gündemde

Yeni sezonda takımda direkt ilk 11'de oynaması zor gözüken 26 yaşındaki forvetin, Türkiye'ye gelmeye ve İstanbul'da kariyerini sürdürmeye oldukça sıcak baktığı konuşuluyor. Deneyimli golcüye de Kanarya'nın yıllık 2 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu öğrenildi. Ayrıca forvet konusunda B planı da olan Fenerbahçe, Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yi de gündeminde tutmaya devam ediyor.

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Sörloth'un künyesi

Doğum Tarihi: 05.012.1995

Doğum Yeri: Trondheim

Ülkesi: Norveç

Yaşı: 26, Boyu: 1.94 cm

Kilo: 80 kg, Mevkii: Forvet

Kulübü: RB Leipzig

Oynadığı takımlar: Rosenborg, Groningen, Midtjyland, C.Palace, Gent, Trabzonspor , R.Sociedad