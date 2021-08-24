Son Dakika: Fenerbahçe - Alexander Sörloth flörtünde son durum... Ersin Düzen: 'Menajeriyle mesajlaştım...'

Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla RB Leipzig'e transfer olan ancak Alman ekibinde beklentileri karşılayamayan Sörloth La Liga ekiplerinden Real Sociedad ile anlaşmaya vardı. Başarılı futbolcu, İspanyol temsilcisinde kiralık olarak forma giyecek.

BABASI AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, oğlunun Alman ekibinden ayrılacağını açıklamış ve "Alexander futbol oynamak istiyor ve bunun için Leipzig'den ayrılmak istiyor. Bu işi oturup sadece banka hesabına bakmak için yapmıyor. Kariyerinde ne kadar ileri gidebileceğini, neler yapabileceğini görmek istiyor. Norveç Milli Takımı hakkında da birçok düşüncesi var. Transferle ilgili bir takım şeyler oluyor ve olacaktır. Durumu takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ERSİN DÜZEN: 'SÖRLOTH'UN MENAJERİYLE MESAJLAŞTIM...'

Öte yandan Ersin Düzen, Vole'de konuyla ilgili duyumu paylaştı. Düzen, "Sörloth'un menajeriyle bugün mesajlaştım. Fenerbahçe, Sörloth için Leipzig ile görüşmüş. Sörloth gerçekten kariyerini Türkiye'de değil, Avrupa'da devam ettirmek istiyormuş." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI

Fenerbahçe, transferde adının anıldığı Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." denilmişti.