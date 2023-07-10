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Son dakika: Fenerbahçe, Alexander Djiku transferini açıkladı

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#Transfer#Fenerbahçe#Futbol
Son dakika: Fenerbahçe, Alexander Djiku transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 19:11

Fenerbahçe, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, sağlık kontrolünden geçirdiği stoper oyuncusu Alexander Djiku'nun transferini resmen duyurdu.

Fenerbahçe, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Alexander Djiku’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Son dakika: Fenerbahçe, Alexander Djiku transferini açıkladı

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"BURAYA KUPALAR KAZANMAYA GELDİM"

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Alexander Djiku, "Burada olduğuma çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Umarım bu sezonla beraber bütün kupaları kazanmaya başlayacağız" dedi.

STARBOURG'A VEDA ETTİ

Djiku, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 4 yıl sormasını giydiği Strasbourg'a veda etti.

2019-2020 sezonunda ise 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alınan Ganalı oyuncu, mili formayı 17 kez terletti ve 1 gol attı. 1 kez yılın futbolcusu seçildi.

Alexander Djiku, kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Futbol

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