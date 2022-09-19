Son Dakika: Fenerbahçe - Alanyaspor maçında fark yarattı! Rekor dayanmıyor... "Kusursuz, laubaliliği cezalandırdı"

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, henüz 5. dakikada Rossi ile öne geçerken 17. dakikada Gustavo Henrique farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlk yarının son sözünü ise 45+4. dakikada Miguel Crespo söyledi ve sarı-lacivertliler devreye 3-0'lık avantajla girdi. Maçın 70. dakikasında ise sahneye Enner Valencia çıktı ve durumu 4-0 yaptı. İrfan Can Kahveci ise 76. dakikada attığı golle skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle puanını 13'e yükseltti. Alanyaspor ise 8 puanda kaldı.

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REKOR DAYANMIYOR

Opta verilerine göre; bu sezon bir Süper Lig maçında beş oyuncusu gol atan ilk takım olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı bir önceki karşılaşmada kaydettiği beş golü de yine farklı oyunculardan bulmuştu (Mart 2022).

Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe ayrıca lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Sarı lacivertliler ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım konumunda.

AVRUPA'YA BİLE DAMGA VURUYOR

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe.

PSG: 3.6 (7 maç 25 gol)

Fenerbahçe: 3.3 (6 maç 20 gol)

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GEÇEN SEZONA GÖRE ÇOK FARKLI

Geçen sezon Süper Lig'de sadece bir maçın ilk yarısında rakip filelere üç gol gönderebilen Fenerbahçe (vs Çaykur Rizespor), bu sezon henüz yedinci haftada bunu iki kez başardı (vs Alanyaspor & Kasımpaşa).

ROSSI İLK 11'DE BAŞLADI

Teknik Direktör Jorge Jesus, Rennes maçına göre Alanyaspor karşısında ilk 11’de 2’si zorunlu 8 değişiklik yaptı. Rennes maçında dizinde sakatlanan Luan Peres ile ağrıları olan Joshua King kadroda yer almazken, bu maçta ilk 11’de görev yapan Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Lincoln, İrfan Can Kahveci ve Batshuayi yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Alioski, Willian Arao, Crespo, Rossi, Emre Mor, Valencia ve Joao Pedro ilk 11’de görev yaptı.

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DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNÜLDÜ

Portekizli teknik adam, Jorge Jesus oyun sisteminde değişikliğe giderek, 4’lü savunmaya döndü. Brezilyalı stoper Luan Peres’in yokluğunda 3-4-3 oyun sisteminde değişikliğe giden Portekizli teknik direktör 4’lü savunmaya dönerek, 4–1-3-2 oyun sistemiyle sahada yer aldı.

ROSSI VE EMRE MOR KANATTA

Teknik direktör Jorge Jesus’un 4’lü savunmada stoper merkezde Gustavo Henrique-Attila Szalai ikilisine, sol bekte Alioski, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu’na görev verdi. Orta sahada ön liberoda Willian Arao, 8 numara pozisyonunda Crespo, sağ kanatta Emre Mor, sol kanatta Diego Rossi oynadı. Hücumda ise Valencia ve Joao Pedro sarı lacivertli takımın gol silahı oldu.

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ROSSI'NİN SERİSİ SÜRÜYOR

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe'de henüz 5. dakikada sahne alan isim Diego rossia oldu. Uruguaylı yıldızın, Süper Lig'de attığı son üç gol maçların ilk 10 dakikasında geldi. Rossi daha önce Rizespor'a 9 ve Gaziantep FK'ya 5. dakikalarda gol atmıştı.

FIRAT AYDINUS: PRES OYUNU PAS OYUNUNU TESLİM ALDI

Süper Lig’de topa sahip olma ve maç başına isabetli pas sıralamasında zirvede olan Alanya, bu sezon tek yenilgisini rakibinden daha az isabetli pas yaptığı ve daha az topa sahip olduğu Konya maçında alan Fenerbahçe’ye konuk oldu. Alanya’nın bu paslaşma becerisi, Kadıköy’de gayri ciddi bir hal alınca erken gelen goller kaçınılmaz oldu. Hele hele bu davranışı 3. bölgede en efektif baskı yapan takıma karşı sergilediğinizde sıkıntı büyük oluyor. Bu laubaliliği önce top ustası Crespo topu kaparak, ardından da Rossi kalecinin ayak dibine vurarak cezalandırdı.

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ALANYASPOR AÇIK OYNAYINCA

Alanya, sahasında pas yaparak, üzerine gelen sarı lacivertlilerin çizgi defansının arkasına atılan toplarla sonuca gitmek istedi. Rennes maçındaki Fenerbahçe’nin taktiğine dayanarak gol bulmaya çalıştılar. Ancak bu kez de kornerden gelen topla kalelerinde golü görünce çok erken 2-0 geriye düştüler ve dirençleri kalmadı. Son haftalarda duran top klasiği haline gelen Gustavo’nun golünü yine izledik. Arao’nun şık pasının golde katkısı büyük. Farioli’nin yardımcısının maç öncesinde ‘oyunu geride kurmaktan taviz vermeyeceğiz ve açık oynayacağız’ şeklindeki açıklamalarının sonucuna katlanmış oldular ilk yarıda. Hızlı çıkış yaptıkları nadir anlarda ve arkaya atılan toplarda son vuruşlardan önceki paslarda başarılı olsalardı skor belki farklı olabilirdi.

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FARK YARATAN iSiM CRESPO

Sarı lacivertlilerde Crespo fark yaratan oyuncu oldu. Çok etkili ve agresif oyunda rolü büyük. Atıyor, attırıyor, top kapıyor, oynatıyor. Takım savunması olarak ise F.Bahçe’nin çizgi taktiği ile her an tehlike yaşabilecek görüntü çiziyorlar. Skor 1-0 da olsa, 2-0 da olsa, 3-0 da olsa bu risk hep var. Ama hücum tarafına gelince de alternatif çok. Hem ileri doğru hızlı oynuyorlar, rakip sahaya tek pasta geçmeyi başarıyorlar, kanatları çok iyi kullanıyorlar. Takımın lideri ise saha içinde değil, kulübede: Jesus!

FARiOLi’NiN ISRARI ÜZEBiLiR

F.Bahçe ilk yarı %52 topa sahipti belki ama sadece 177 isabetli pasa rağmen 3-0’lık skor ve kaçan penaltı vardı. Bu kadar az pas yetmiş demek ki bu skoru almaya. Oyunu geriden kurmak gibi tek oyun planı olan Farioli, bu ısrarını sürdürürse Alanyaspor’u ligde tutmakta zorlanır. İkinci yarıda 60’a kadar F.Bahçe rölantiye alsa da sonrasında ilk yarıdaki görüntüsüne geri döndü ve 4-0’ı buldu. Bu golde de başrolde Crespo vardı. Topu rakibinden kaparak golü hazırladı. 5. gol ise Valencia’nın azmi, hakemin avantaj katkısı, İrfan Can’ın klas çalımı sonucunda geldi.

SKOR 0-0’MIŞ GiBi OYNADILAR

Skor ne olursa olsun F.Bahçe maçı hep 0-0’mış gibi oynadı. Taraftar, tezahüratlarla Arda’yı oyuna aldırdı. Maçın adamı Valencia diyenler olacaktır ancak benim oyum her golde rol üstlenen Crespo’ya olacak. Farioli’nin oyununu bozan Jesus zekası ve Crespo performansıydı. Jesus’un hakemi tebriğe gittiğinde Alioski’ye “Ellerini arkaya bağlamalısın” demesi ve göstermesi gecenin en güzel görüntülerden biriydi.

UĞUR MELEKE: BÜTÜN EZBERLERİ BOZAN ADAM

Jesus eğer Türkçe bilseydi, herhalde bozduğu o yıllanmış ezberlerimize sıkça değinebilirdi basın toplantılarında! Gerçi Jesus’un lisan öğrenme konusunda çok başarılı olmadığını biliyoruz hepimiz. Zaten kariyerinde 1 Copa Libertadores-6 Portekiz şampiyonluğu, 2 Avrupa Ligi-1 Dünya Kulüpler Kupası finali olan bir hocanın 5 büyük ligde çalışmaması garipliğinin de nedeni bu. Portekizce dışında herhangi bir lisanı, özellikle de İngilizce’yi mükemmel konuşamaması.

1- LİGİ BİLEN TEKNİK ADAM KLİŞESİ

Bizim 30 yıllık ezberimize göre ligi iyi bilen teknik adam makbuldür burada. Jesus sadece iki ayda futbolda ortak bir dil konuşulduğunu, iyi oyun oynatmak için ligi çok da bilme zorunluluğu olmadığını gösterdi sanırım. Dün geriden çıkma konusunda geniş bir repertuvara sahip Farioli’nin Alanyaspor’una karşı önde gerilla presi oynadı takımı.

2- BİR HAFTADA 3 MAÇ OYNADIK KLİŞESİ

Bu ülkede çalışan her teknik adamdan Avrupa maçları sonrası duyduğumuz o klişeyi de mahvetti Portekizli Hoca. Rennes ve Alanya maçları arası tam 8 oyuncu değiştirip aynı futbolu oynatabiliyor takımına.

3- SEZONU ERKEN AÇTIK KLİŞESİ

Sezon 20 Temmuz’da açılmış, yıpratıcı maçlar oynanmış ama takımının fiziksel seviyesi üst düzey. Hemen hemen her oyuncu gelişiyor. İlk başlarda eleştirilen Gustavo vites artırdı. Tartışmalı İrfan 4 günde 2 maçta iki gol atıyor. Emre Mor gelişiyor. Herkese teker teker dokunmayı başardı sadece iki ayda.

4- PORTEKİZCE KONUŞANLARI KAYIRMA KLİŞESİ

Arao ile Dünya Kulüpler Kupası finalinde Liverpool’a karşı mücadele etmiş Jesus. Yani çok güvendiği bir oyuncu bu. Ancak sezonun en kritik maçında Rennes deplasmanında 3 ay önce kimsenin adını bilmediği İsmail’i oynatıp mükemmel verim almayı başardı Jesus. Dün de Arao-Crespo kusursuzdular Alanya önünde.

5- 3’LÜ-4’LÜ SAVUNMA KLİŞESİ

İlk altı resmi maçta dörtlü savunmayla oynattı takımını. Sonraki 7 müsabakada üçlü tercih etti. Dün tekrar dörtlü oynadı F.Bahçe. Oyun aynı. Pres aynı. İştah aynı. Savunmacı sayısı üzerine kurabileceğiniz hiçbir argüman yok ortada.