MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürk'ten farklı uygulama!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürk'ten farklı uygulama!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.02.2020 - 23:45,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürk'ten farklı uygulama!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürk'ten farklı uygulama!

Fenerbahçe ile Alanyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem Ümit Öztürk ve yardımcılarının stattan her zamankinden farklı bir kapıdan ayrılması şaşırttı.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçında en çok konuşulan isimlerden olan mücadelenin hakemi Ümit Öztürk, Ülker Stadyumu'ndan uzun süre ayrılmadı.

Bir süre sonra maçın gözlemcisi Sabri Çelik'in bir minibüsle stadyumdan ayrıldığı görüldü.

Hakemlerin ise her zaman ayrıldığı kapıdan çıkış yapmadığı ve farklı kapıdan gittikleri belirlendi.

Son Dakika | Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürkten farklı uygulama

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle