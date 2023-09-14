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Son Dakika: Fenerbahçe Alagöz'den "kural hatası" başvurusu

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#Basketbol#Fenerbahçe Alagöz#ÇBK Mersin
Son Dakika: Fenerbahçe Alagözden kural hatası başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 13:42

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı dün oynanan ve 76-74 mağlup oldukları ÇBK Mersin maçında kural hatası yapıldığına dair TBF'ye başvurduklarını açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 13 Eylül Çarşamba akşamı ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında ÇBK Mersin ile karşılaştı.
 
ÇBK Mersin Takımının TBF’nin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı 78.1 maddesi gereğince “takımlar resmi müsabaka kadrolarında ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan en az 7 sözleşmeli basketbolcuya yer vermek zorundadır. Bu yedi sözleşmeli basketbolcudan en az birisinin 22 yaş veya altındaki bir basketbolcu olması zorunludur.” kuralı doğrultusunda 22 yaş altı bir oyuncuya kadrosunda yer vermemesi nedeniyle kural hatası yaptığı tespit edilmiş, gerekli itirazlar derhal yapılmıştır. 
 
Süreci yakından takip eden Kulübümüz, gereken prosedürleri yerine getirerek bu durum ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu’na başvuruda bulunmuştur.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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#Basketbol#Fenerbahçe Alagöz#ÇBK Mersin

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