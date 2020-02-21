Son Dakika | Fenerbahçe, Adil Rami ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe, Fransıuz savunma oyuncusu Adil Rami ile yollarını ayırdı.

Adil Rami son yapılan antrenmana katılmadı ve sözleşme imzalamak için Moskova'ya gitti. Adil Rami Rusya birinci lig takımlarından Soçi ile anlaşmaya vardı.





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