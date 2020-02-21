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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2020 - 18:09,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe, Adil Rami ile yollarını ayırdı!

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Son Dakika | Fenerbahçe, Adil Rami ile yollarını ayırdı!
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Fenerbahçe, Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, Fransıuz savunma oyuncusu Adil Rami ile yollarını ayırdı.

Adil Rami son yapılan antrenmana katılmadı ve sözleşme imzalamak için Moskova'ya gitti. Adil Rami Rusya birinci lig takımlarından Soçi ile anlaşmaya vardı.

Son Dakika | Fenerbahçe, Adil Rami ile yollarını ayırdı

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