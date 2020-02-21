Haber Giriş: 21.02.2020 - 18:09,
Son Dakika | Fenerbahçe, Adil Rami ile yollarını ayırdı!
Fenerbahçe, Adil Rami ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe, Fransıuz savunma oyuncusu Adil Rami ile yollarını ayırdı.
Adil Rami son yapılan antrenmana katılmadı ve sözleşme imzalamak için Moskova'ya gitti. Adil Rami Rusya birinci lig takımlarından Soçi ile anlaşmaya vardı.
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