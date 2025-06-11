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Son dakika - Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın istifa ettiğini duyurdu! İşte ilk sözleri

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#İstifa
Son dakika - Fenerbahçe, Acun Ilıcalının istifa ettiğini duyurdu İşte ilk sözleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 18:08

Fenerbahçe, asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı'nın istifa ettiğini duyurdu. Ilıcalı da ayrılıkla alakala bir açıklama yaparak Fenerbahçe'ye veda etti.

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Fenerbahçe, asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı'nın istifa ettiğini duyurdu.

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Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır.

Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Fenerbahçe Spor Kulübü

ACUN ILICALI'DAN VEDA MESAJI

Ayrıca Acun Ilıcalı da ayrılığıyla alakalı bir açıklama yaparak Fenerbahçe'ye veda etti. Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Değerli Fenerbahçe Camiası, Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi. Sayın Başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgi ve saygılarımla, Acun Ilıcalı

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#Fenerbahçe#Acun Ilıcalı#İstifa

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