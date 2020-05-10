Son Dakika | Fenerbahçe açıkladı: Fenerium mağazaları açılıyor
Fenerbahçe Spor Kulübü, lisanslı ürünlerinin satışlarını yaptığı Fenerium şubelerini açma kararı aldı.
Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Spor Kulübü, lisanslı ürünlerinin satışlarını yaptığı Fenerium şubelerini yaşanan korona virüs salgını sebebiyle geçici süreyle kapanmıştı.
Sarı-lacivertli kulüp, 15 mağazanın 11 Mayıs'tan itibaren çalışacağını duyurdu.
Sosyal mesafe, hijyen ve sterilizasyon kurallarına titizlikle uyulacağı belirtildi.
Fenerium mağazalarının 11 Mayıs itibariyle kısmen açılacağı duyuruldu— Spor Arena (@sporarena) May 10, 2020
"Mesafeler aşkımıza engel olamaz, yarın tekrar buluşuyoruz."pic.twitter.com/FiUXZeZG4O
Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle