MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe açıkladı: Fenerium mağazaları açılıyor
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe açıkladı: Fenerium mağazaları açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.05.2020 - 20:37,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe açıkladı: Fenerium mağazaları açılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe açıkladı: Fenerium mağazaları açılıyor
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Spor Kulübü, lisanslı ürünlerinin satışlarını yaptığı Fenerium şubelerini açma kararı aldı.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Spor Kulübü, lisanslı ürünlerinin satışlarını yaptığı Fenerium şubelerini yaşanan korona virüs salgını sebebiyle geçici süreyle kapanmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, 15 mağazanın 11 Mayıs'tan itibaren çalışacağını duyurdu.

Sosyal mesafe, hijyen ve sterilizasyon kurallarına titizlikle uyulacağı belirtildi.

 

Son Dakika | Fenerbahçe açıkladı: Fenerium mağazaları açılıyor

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle