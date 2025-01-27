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Son dakika: Fenerbahçe açıkladı, Anderson Talisca İstanbul'a geldi!

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#Talisca#Fenerbahçe#Transfer
Son dakika: Fenerbahçe açıkladı, Anderson Talisca İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 20:58

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın transferini resmen açıkladı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu bu akşam İstanbul'a geldi. İşte transferin detayları...

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Diego Carlos'u Aston Villa'dan kadrosuna katan ve Milan Skriniar'ı da sağlık kontrolünden geçiren Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı da resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

Kulübümüz Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Sarı-lacivertlilerin, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, bu akşam İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak olan yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar sürecek bir anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

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Son dakika: Fenerbahçe açıkladı, Anderson Talisca İstanbula geldi

94 NUMARALI FORMA

Anderson Talisca, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek.

Son dakika: Fenerbahçe açıkladı, Anderson Talisca İstanbula geldi

UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Brezilyalı yıldız, İstanbul'a geliş yolunda uçaktan sevgilisiyle beraber fotoğraf paylaştı.

Son dakika: Fenerbahçe açıkladı, Anderson Talisca İstanbula geldi

MALİYETİ BELLİ OLDU

Suudi basınından yansıyan bilgilere göre Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti 15.5 milyon euro olacak.

FENERBAHÇE: YENİ EVİN SENİ BEKLİYOR

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın uçaktan fotoğrafını paylaşarak "Yeni evin seni bekliyor" ifadelerinin yer aldığı bir gönderi paylaştı.

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#Talisca#Fenerbahçe#Transfer

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