Son Dakika | Fenerbahçe 7 transferi bedavaya bitirdi! 14 milyon 150 bin Euro...
Kadrosunu Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Jose Sosa, Mame Thiam ve Sinan Gümüş ile güçlendiren Fenerbahçe, piyasa değerleri toplamda 14 milyon 150 bin Euro'yu bulan 7 futbolcu için para harcamadı.
Spor Arena | Beşiktaş’tan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Trabzonspor’dan Filip Novak, Jose Sosa, Demir Grup Sivasspor’dan Mert Hakan Yandaş’ı, kulüpleriyle sözleşmeleri bittiği için bedelsiz olarak kadrosuna katan Sarı lacivertliler, Kasımpaşa’nın da Mame Thiam için bonservis bedeli istememesi üzerine, 6 transferi bedavaya getirmiş oldu.
Kanarya’nın Sinan Gümüş için de Genoa’ya bonservis ödemeyeceği belirtildi. Sarı lacivertliler böylece, toplam piyasa değerleri 14 milyon 150 bin Euro olan 7 futbolcu için kasasından 5 kuruş harcamamış oldu.
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