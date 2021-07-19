Son Dakika Fenerbahçe 4-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri
İlk hazırlık maçında Rumen temsilcisi Csikszereda'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci hazırlık mücadelesinde karşılaştığı Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.
Maça hızlı başlayan sarı lacivertliler, 13. dakikada İrfan Can'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından ataklarını sürdüren Fenerbahçe, Tanzanyalı golcü Samatta'nın ayağından bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi.
Lemos'un müdahalesinde penaltı kazanan Kasımpaşa, 40. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.
Mücadelenin ikinci devresine de hızlı giriş yapan sarı lacivertliler, Osai Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıda Serdar Dursun'un golüyle 3-1 öne geçti.
Maçta son sözü 62. dakikada Mert Hakan Yandaş söyledi ve sarı lacivertliler ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:
12' Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Samatta, Kasımpaşa kalecisi Harun Tekin'in müdahalesi sonrasında yer kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
26' İrfan Can'ın derinlemesine attığı harika pasa hareketlenen Samatta, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu.
39' Lemos'la ceza sahası içinde yaşadığı mücadele sonrasında yerde kalan Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'ya penaltı kazandırdı.
3 HAZIRLIK MAÇI DAHA
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da kamp yapacak.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Bled bölgesinde gerçekleştirilecek kamp süresince 3 hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Slovenya kampı hazırlık maçı programı (TSİ) şöyle:
24 Temmuz Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe-Udinese (İtalya)
27 Temmuz Salı:
19.00 Fenerbahçe-Tabor Sezana (Slovenya)
30 Temmuz Cuma:
18.00 Fenerbahçe-El Ehli (Suudi Arabistan)
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