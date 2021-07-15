Son Dakika: Fenerbahçe 2-0 Csikszereda

Fenerbahçe 2021/2022 sezonu öncesinde ilk hazırlık mücadelesine çıktı. Sarı lacivertliler, Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile Topuk Yaylası'nda karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler, Csikszereda takımını 28. dakikada Sinan Gümüş ve 81. dakikada Serdar Aziz'in golleriyle 2-0 yendi.

Karşılaşmadan iki golle galip ayrılan Fenerbahçe'de yeni transfer Serdar Dursun, 81. dakikada yaptığı kafa vuruşunda direği geçemedi.

Maçtan önemli anlar:

* Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçında 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıktı.

* İlk 25 dakika Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile geçiyor. Sarı lacivertliler üst üste gol pozisyonlarından sonuç alamadı.

* 27'de Kemal Ademi aşırtma vuruşu denedi ama Rumen kaleci topu son anda tokatladı.

* 28'de Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ceza sahasından şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



* İlk yarının yıldızı şu ana dek Sinan Gümüş.

* Serdar, 67. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla topu ağlarla buluşturdu.

* 81’de Caner’in ortasında Serdar Dursun’un kafa vuruşu üst direkten dışarı çıktı.

* 86’da Serdar Dursun’un kafa şutu az farkla dışarı çıktı.

Fenerbahçe’nin ilk 11’i: Berke Lemos - Sadık - Caulker - Sangare - Sosa - Mert Hakan - Ferdi - Sinan - Ademi - Thiam





Pereira 3-4-3 tercih etti



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk hazırlık maçında 3-4-3 sistemini kullandı.

Portekizli teknik adam, her iki devrede iki farklı takımı da bu sistemle sahaya sürdü.



Taraftarlardan yoğun ilgi



Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki ilk hazırlık maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki karşılaşma sırasında takımı tezahüratlarıyla destekleyen taraftarlar, maçın sonuna kadar buradan ayrılmadı.

Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi, yaylaya giden yolda yoğun trafik oluşturdu.

Öte yandan taraftarlar, sahaya daha yakın bir yerden karşılaşmayı izlemek için yönetime çağrıda bulundu.





VİTOR PEREİRA MAÇI BÖYLE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hazırlık maçını üst bölümden izlemeyi tercih etti.