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Futbol
Haber Giriş: 27.04.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe, 1928 Bucasporlu Barış Sungur'un peşinde

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Son dakika | Fenerbahçe, 1928 Bucasporlu Barış Sungur'un peşinde
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 2002 doğumlu Barış Sungur'u transfer listesine aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı Lacivertliler, Barış Sungur için 1928 Bucaspor'a transfer teklif yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile arayarak görüştüğü ve oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Barış ile Süper Lig ekiplerinden Alanya, G.Birliği ve Kasımpaşa da ilgileniyor.

1928 Bucaspor Teknik Direktörü Ersin Aka'nın bu sezon 2 maçta şans verdiği 18 yaşındaki santrfor 1 gol kaydetti. (Ajansspor)

Son dakika | Fenerbahçe, 1928 Bucasporlu Barış Sungurun peşinde

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