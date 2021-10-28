Son Dakika: Felipe Melo'dan Galatasaray açıklaması!

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Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katacağı iddia edilen Felipe Melo, ASpor'a transfer söylentileriyle ilgili konuştu.

38 yaşındaki Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Galatasaray'dan henüz teklif almadığını belirterek, "Şu ana kadar Galatasaray'dan benimle iletişime geçen kimse olmadı. Son dönemde herhangi bir teklif almadım" sözlerini kullandı.

FATİH TERİM 'BİR UÇAKLA BURADA OLUR' DEMİŞTİ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kadrosunda görmek istediğini sık sık ifade ettiği Melo hakkında "Her zaman iletişimdeyiz, Alo, Melo gel de diyebiliriz bir uçakla burada olur" sözlerini kullanmıştı.