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GeriFutbol Son Dakika | Felipe Melo son halini paylaştı! Futbol hayatı bitiyor mu?
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Futbol
Haber Giriş: 15.11.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Felipe Melo son halini paylaştı! Futbol hayatı bitiyor mu?

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Son Dakika | Felipe Melo son halini paylaştı! Futbol hayatı bitiyor mu?
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Ayak bileği kırılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo son halini paylaşırken akıllara 'Futbol hayatı bitiyor mu?' sorusu geldi.

37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Palmeiras'ın Vasco De Gama karşısında oynadığı mücadelede ayağı kırılarak maçı yarıda bırakmıştı.

Palmeiras'la bir yıllık daha kontratı bulunan ve sahalara geri dönüş için en erken "Mart 2021" tarihinin öngörüldüğü Felipe Melo için futbol hayatı sona ermiş olabilir.

37 yaşında olan ve ayak bileği kırılarak ağır bir sakatlık yaşayan Felipe Melo'nun nasıl bir karar alacağı merak edilirken, eski Galatasaraylı futbolcunun hastane çıkışında verdiği koltuk değnekli görüntüler futbolseverleri üzdü.

Son Dakika | Felipe Melo son halini paylaştı Futbol hayatı bitiyor mu

Son Dakika | Felipe Melo son halini paylaştı Futbol hayatı bitiyor mu

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