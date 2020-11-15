Son Dakika | Felipe Melo son halini paylaştı! Futbol hayatı bitiyor mu?

37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Palmeiras'ın Vasco De Gama karşısında oynadığı mücadelede ayağı kırılarak maçı yarıda bırakmıştı.

Palmeiras'la bir yıllık daha kontratı bulunan ve sahalara geri dönüş için en erken "Mart 2021" tarihinin öngörüldüğü Felipe Melo için futbol hayatı sona ermiş olabilir.

37 yaşında olan ve ayak bileği kırılarak ağır bir sakatlık yaşayan Felipe Melo'nun nasıl bir karar alacağı merak edilirken, eski Galatasaraylı futbolcunun hastane çıkışında verdiği koltuk değnekli görüntüler futbolseverleri üzdü.

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