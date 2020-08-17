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GeriFutbol Son Dakika | Feghouli Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti mi? Mustafa Cengiz açıkladı...
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Haber Giriş: 17.08.2020 - 09:47,Son Güncelleme:

Son Dakika | Feghouli Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti mi? Mustafa Cengiz açıkladı...

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Feghouli'nin alacakları sebebiyle sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği belirtilmişti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili konuştu.

Cezayir basınında El Moudjahid'in haberinde Cezayirli orta sahanın, Nisan'dan beri maaş alamadığı için Sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği belirtilmişti.

MUSTAFA CENGİZ'DEN FEGHOULİ AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, katıldığı sponsorluk imza töreninde Feghouli ile ilgili çıkan haber hakkında şunları söyledi:

"Haberi ben de okudum. Yanlış. Nisan'dan beri ödememe diye bir durum yok. Öyle olsa 3 ay geçtiği için fesih hakkı doğar. Cezayir gazetesinin bunu yazması haberin doğru olduğu anlamına gelmez. Yanlış bilgi almışlardır. Ben kontratlı hiçbir futbolcumun aleyhine konuşmam. 4 oyuncu bizi yordu dedim ama kontratlı oyuncumuz oldukları sürece fazlasını yapmam. Görüşmeler sürüyor."

 

Son Dakika | Feghouli Galatasarayı FIFAya şikayet etti mi Mustafa Cengiz açıkladı...

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