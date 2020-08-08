Son Dakika | Fedor Smolov'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması!

Rus basınına konuşan 30 yaşındaki Rus golcü; "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve kulübüm daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım." açıklamasını yaptı.

Bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Smolov geçen sezonun ikinci yarısını Celta Vigo'da kiralık olarak geçirmişti.