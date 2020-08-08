MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fedor Smolov'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması!
GeriFutbol Son Dakika | Fedor Smolov'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.08.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fedor Smolov'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Rus golcü Fedor Smolov, çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Rus basınına konuşan 30 yaşındaki Rus golcü; "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve kulübüm daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım." açıklamasını yaptı.

Bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Smolov geçen sezonun ikinci yarısını Celta Vigo'da kiralık olarak geçirmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle