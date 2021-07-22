Son Dakika: Fatih Terimli Galatasaray tarihinde bir ilki yaşadı
Galatasaray, Devler Ligi’ndeki elemelerde Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray, PSV Eindhoven deplasmanında 5-1’lik skorla ağır bir yenilgi alarak, Şampiyonlar Ligi hayallerine büyük ölçüde nokta koyarken, sarı kırmızılılar ayrıca Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını dün Hollanda ekibi karşısında oynadı.
Sarı kırmızılılar, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda teknik direktörü ile ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetimindek bundan önce oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başarmıştı.
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