Son Dakika: Fatih Terim'in yeni takımı resmen açıklandı! Al-Shabab duyurdu: 'Videoyu bitirelim'

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A Milli Takım ve Galatasaray'ın ardından son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, 17 Mayıs 2024'te görevinden ayrılmıştı. Bir süredir herhangi bir takımda görev yapmayan 'İmparator' lakaplı teknik direktörden sürpriz bir imza geldi.

Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ın başına getirildi.

Al-Shabab'dan yapılan paylaşımda, "Merhaba İmparator" ifadeleri kullanıldı. Terim'in videodaki, "Bunun için vakit yok, videoyu bitirelim ve hemen işe başlayalım" sözleri dikkat çekti.

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesinin 6 aylık olacağı ve kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonunun yer alacağı öğrenildi. Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'dan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

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"TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Deneyimli çalıştırıcı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." ifadelerini kullanmıştı.

TERİM YÖNETİMİNDE PANATHINAIKOS

Geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda son haftaya 4. sırada giren Panathinaikos'un şampiyonluk şansı kalmadı.

Takımı ikinci sırada devralan Fatih Terim, Yunan devinin başında 26 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Panathinaikos bu dönemde 58 gol atıp 40 gol yedi.

NEFTÇİ BAKÜ İDDİALARI SONUÇSUZ KALDI

Öte yandan Fatih Terim'in Panathinaikos'tan ayrılığı sonrasında Azerbaycan Süper Ligi ekibi Neftçi Bakü'nün deneyimli hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edilmişti ancak yapılan görüşmelerden herhangi olumlu sonuç çıkmamıştı.