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GeriFutbol Son Dakika | Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a geri dönüyor!
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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2020 - 07:54,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a geri dönüyor!

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Son Dakika | Fatih Terim'in gözdesi Galatasaray'a geri dönüyor!
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Galatasaray'da gündem koronavirüse yakalanan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın durumları... Ancak sarı kırmızılarda bir yandan da yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim'in gözdesi olan ve tecrübeli teknik adamın corona virüsüne yakalandığını açıklamasının ardından ilk mesaj atanlardan biri olan Bruma, yuvasına dönüyor.

Galatasaray'ın corona virüsü salgınının kulübü tehdit ettiği bu ortamda birinci önceliği futbol değil, transfer hiç değil... Ancak buna rağmen kulübün profesyonelleri işlerini evlerinden de olsa yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Lepizig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumu, teknik direktör Fatih Terim'in bilgisi dahilinde kulüp profesyonelleri arasında masaya yatırıldı. PSV'nin büyük hayal kırıklığı olarak gördüğü Bruma'yı elden çıkarmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

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SATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre Cimbom, öncelikle Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamak isterken bu durum şu aşamada zor görünüyor. Zira Monaco, Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünüyor ve bu nedenle kiralama formülüne sıcak bakmıyor. Bu nedenle 18 yaşındayken Galatasaray'a katılan ve gelişimi yakından takip edilen Bruma yeniden gündeme girdi. Sarı- kırmızılı profesyonellerin, oyuncu ve menajeri nezdinde girişimlere başladığı, Onyekuru'nun durumunun netleşmesinin ardından görüşmelerin resmiyete döküleceği öğrenildi.

AYNI PARAYA GİTTİ

Galatasaray'ın 15 milyon euro'ya Leipzig'e sattığı Bruma, 1 Temmuz 2019 tarihinde aynı fiyatla PSV'ye dahil oldu. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YETMEDİ

Hollanda ekibinde bu sezon 18 maçta görev yaptı ve 3 gol, 3 asistlik bir katkıda bulundu. Büyük umutlarla PSV'ye transfer olan Portekizli futbolcunun bu performansı yeterli bulunmadı. (Sabah)

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