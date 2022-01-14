Son Dakika: Fatih Terim'in Galatasaray'a vedasının şifreleri! Bu detaylar ne anlama geliyor? "Artık yöneticilik zamanı! Beni kapının önüne koydular diyor..."

Haberin Devamı

Galatasaray'da son dönemde yaşanan krizin ardından sarı kırmızılı kulüple yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim, Florya'ya veda ettikten sonra yaptığı ilk paylaşımla kafaları karıştırdı.

68 yaşındaki futbol adamı, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" diyerek 1974 yılında futbolcuyken sözleşme imzaladığı anı ve son olarak mukavelesini feshederken ölümsüzleştirdiği kareyi paylaştı.

Fatih Terim'in söz konusu paylaşımı 250 binden fazla etkileşim alırken; hem tercih ettiği metin, hem sözleşme feshine ilişkin imzaladığı evrakta yer alan detaylar, hem de profil fotoğrafını değiştirmesi beraberinde yeni tartışmaları getirdi.

Haberin Devamı

SÖZLEŞMESİ TEK TARAFLI MI FESHEDİLDİ?

Deneyimli teknik adamın paylaştığı sözleşme feshi evrakının bir bölümünde "... A.Ş. Kulübünün 30 gün içinde fesih edeceği (tek)..." yazıyor olması, akıllara Fatih Terim'in görevine tek taraflı mı son verildiği sorusunu getirdi.

KULÜP 'KARŞILIKLI ANLAŞARAK' DEMİŞTİ

Galatasaray Spor Kulübü, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı resmi açıklamada deneyimli teknik adam ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamanın bir bölümünde, "Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu teknik direktörlük görevine bugün itibariyle devam etmeyecektir." ifadesinin kullanılması dikkat çekmişti.

BURAK ELMAS: FATİH TERİM TAZMİNAT TALEP ETMEDİ

Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise ayrılığın ardından düzenlediği basın toplantısında veda görüşmesinin detaylarını anlatmış ve ayrılığın karşılıklı anlaşılarak gerçekleştiği açıklamasına paralel olarak Fatih Terim'in herhangi bir tazminat talep etmediğini söylemişti.

Elmas, "Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Sürekli çıkıp açıklama yapacak halimiz yok. Hocamızla çok samimi bir konuşma yaptık. Tabii ki bunun detayları, Galatasaray Başkanı olarak beni ve hocamızı ilgilendirir. Tazminat konusunda hocamızın böyle bir talebi olmadı. Biz elimizden geleni yapacağımızı söyledik ama hocamız da asla Galatasaray’dan böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Biz yola çıkarken boş mukavele imzalamıştık, ayrılırken de çok samimi bir konuşma oldu." demişti.

Haberin Devamı

PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Fatih Terim'in Galatasaray'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra profil fotoğrafında yaptığı değişiklik akıllara yeni soru işaretleri getirdi. İdman fotoğrafını kaldıran deneyimli çalıştırıcı, yerine takım elbiseli bir fotoğrafını koydu.

Fatih Terim'in bu hamlesi, başarılarla dolu kariyerinde futbolculuk ve teknik adamlıktan sonra yöneticilik evresine geçip geçmediğini merak ettirdi.

FATİH TERİM'İN VEDASINDAKİ ŞİFRELER NELER?

GALATASARAY ESKİ BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK

"Genel kurulun teveccühü ile seçilen bir yönetim var ve genel kurulun kararına saygı göstermek zorundayız. Başkan Burak Elmas seçim düşünmeyebilir ama arkasından başkan adayları seçim çalışması yapıyor diye bizleri işaret etti. Biz seçim çalışması içinde değiliz ama istersem çalışmalara da başlarım ve 2024 için adayım diyebilirim. Birileri başarısızlıklarını kamufle etmek için bizi kullanmasın. Hem bizi hem Fatih Terim’i kullanıyorlar. Biz yönetimde olsaydık Galatasaray şu an 10 puan farkla birinci sırada olurdu, başka bir takım yaratmış olacaktık. Ama genel kurul bizi seçmedi, bu işler Ah ile vah ile olmaz."

Haberin Devamı

"FATİH HOCA 'BENİ KAPININ ÖNÜNE KOYDULAR' DİYOR"

"Fatih hoca 'ilk ve son imzam' diyor. Galatasaray’ın yönetiminde olmadığım için Fatih hocayla ilgili çok fazla yorum yapamıyorum. Bir anlamda beni kapının önüne koydular diyor. Fatih Terim benim gibi bir divan üyesi ve konuşmak isterse Divan Kurulu’nda konuşur."

HÜRRİYET GAZETESİ GALATASARAY MUHABİRİ ALİ NACİ KÜÇÜK

"Fatih Terim, Galatasaray için yaşayan bir efsane ve Türk futbol tarihinin tartışmasız en başarılı teknik direktörüdür. Alex Ferguson, Manchester United için ne anlam ifade ediyor ise Galatasaray için Fatih Terim de odur! Bu ayrılık sonrasında eleştiren, bu kararı doğru bulan ya da tepki gösterenler oldu! Her insan gibi Fatih Terim’in de yanlışları ya da hataları olmadı mı? Evet… Oldu! Ancak Galatasaray’da tam 21 kupa ve 8 şampiyonluk kazandıran bir Galatasaray bir efsanesinden bahsettiğimizi unutmayalım."

Haberin Devamı

"FATİH HOCA YAPTIĞI PAYLAŞIMLA 2 ÖNEMLİ MESAJ VERDİ"

1- Defalarca dediğimiz gibi yönetimin resmi siteden yaptığı açıklamanın aksine “ Bu ayrılıklı karşılıklı anlaşılarak değil, tek taraflı alınmış bir karar”

2- Artık Fatih Terim için Galatasaray’da farklı bir ceketi giymenin zamanı!

"Önce futbolcu ve kaptan, daha sonra Türk futboluna çağ atlatarak teknik direktör olarak Galatasaray’a katkı veren Fatih Terim için artık yöneticilik zamanı! Fatih hoca üzerine basa basa görevden alınmadan önce belki de teknik adam olarak çıktığı son maçta şunu söylemişti “ Bu teknik direktör olarak (!) Galatasaray’daki son dönemim”



"Fatih Terim için artık saha kenarında değil, bir camianın temsilcisi belki de lideri olarak hizmet etme evresine geçildi. Fatih Hoca'nın paylaşımı da artık efsanesi olduğu Galatasaray’a yönetici statüsünde hizmet edeceğinin mesajı yatıyor."

Haberin Devamı

"Bugüne kadar sayısız girişim, teklif aldı Fatih hoca. Başkan adayı olması, yönetimlerde görev alması adına… Ama saha kenarından ayrılmak istemeyen Fatih Hoca bu konuyu gündemine bile almamıştı. Fakat artık yeni bir süreç başlıyor. Divan Kurulu üyesi olduğu kulübe Fatih Terim artık saha kenarında değil, yönetici ya da başkan olarak hizmet etmek adına yakın gelecekte adımlar atabilir."