Son Dakika: Fatih Terim'in Galatasaray kariyerinde böylesi yok! Serbest düşüş...

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Spor Arena Detay - Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda henüz ilk haftalarda ağır bir yara aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 39. dakikada Mame Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 45. dakikada Emrah Başsan'ın çok şık golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarıda kazanılan penaltıda topun başına geçen Mame Thiam, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak mücadelenin skorunu belirledi: 3-0.

Alınan bu sonuçlar birlikte Galatasaray'ın ligde oynadığı deplasman maçlarında yakaladığı 7 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuş oldu ve sarı kırmızılı ekip, 8 puanla 11. sırada yer aldı. Kayserispor ise puanını 10'a yükselterek 8. basamağa tırmandı.

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SON 32 YILIN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanından puan çıkaramayınca son 32 yılın en kötü lig başlangıcına imza atmış oldu. Bu sezon ligde 4 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, 1989-90 sezonundan bu yana ilk 6 haftada hiç 9 puanın altında kalmamıştı. Galatasaray, 1989'da ise ilk 6 maçta 7 puan toplayabilmişti.

KARİYERİNDE BİR İLK

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybetti. Sarı kırmızılılar, ligde geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'a tek golle mağlup olmuştu.

KAYSERİSPOR İÇİN TARİHİ ZAFER

Kayserispor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray'ı iç sahada mağlup etti. Ev sahibi ekip ayrıca Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray'a rakip olduğu bir maçta üç gol atmayı başardı.

KARAMAN 12 YIL SONRA

Kayserispor’un deneyimli teknik direktörü Hikmet Karaman, kariyerinde Fatih Terim’e karşı aldığı en farklı galibiyeti tekrarladı. Karaman, 2009’da Ankaragücü’nü çalıştırdığı dönemde de Terim’i 3-0 yenmişti.

FATİH TERİM NELER DEDİ?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gerekeni yapacağını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, taraftarlardan 1 Ocak'a kadar süre istedi.

"Hikmet Hoca maçı anlatmıştır zaten bu kadar uzun kaldığına göre. Sağ olsun benim yerime de anlatmıştır. Puan kaybetmek istemeyiz, mağlup da olmak istemeyiz ama futbol içinde bunlar var. Sezon başında olması, ileride olmasından iyidir, hoşlanmasak da. Biz Galatasaray olarak bu gini şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını bildik, biliriz. Eski günlerimizi veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada 2 puan verdik burada 3 puan verdik... 19 tane şut atıp 2 tane isabetli olursa, 10'a yakın pozisyon bulup goıl atamazsak. Pozisyon yokken gol yersek daha fazla atmamız gerekecek. Bunları atamayınca mağlup oluyoruz."

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"GEREKENİ YAPACAĞIZ, MERAK ETMESİNLER. 1 OCAK'A KADAR MÜSAADE..."

"Galatasaray bilmelidir ki biz doğu yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardımcı olmayabilir ama bunları atlatacak tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz. Çok üzülüyoruz tabii ki. Karamsarlığa kapılmanın manası yok. Bazen istedikleriniz olmuyor. Biz her oyuncunun ne olduğunu, nasıl olduğunu, ne yapmak istediğini bilecek kadar tcrübeliyiz ve Galatasaraylıyız. Bize bir Ocak'a kadar müsaade edecekler. Galatasaraylılar hiç merak etmesinler. Biz gerekeni yapacağız. Biz bunları o kadar çok gördük ki, ligin daraldığı zamanlarda da gördük. Şimdi çok zaman var. Biz bunların üstesinden geliriz. Kusura bakmasınlar."

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"BAZI OYUNCULAR FIRSATI KULLANAMADI"

"1 hafta önceki Lazio maçındaki Galatasaray'la bugünkü Galatasaray arasında çok fazla fark var. Bazı oyuncuların Galatasaray için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bazılarının da bu fırsatlardan yararlanamadığı ortaya çıktı. Sorumlu varsa kimin olduğu belli. Taraftarımız merak etmesinler, gerekeni yapacağız, iyi bir takım olacağız."

ALANYASPOR MAÇINDA OYUNCULARA BÜYÜK TEPKİ VARDI

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan oyunculara tepki gelmişti. Karşılaşma 0-0 devam ederken tribünler, DeAndre Yedlin'i ıslıklarla protesto etmişti.

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Alanyaspor'un golü sonrası ise tepkilere maruz kalan bir diğer isim ise Ryan Babel olmuştu. Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakırken Ryan Babel 77. dakikada oyuna dahil olmuştu.

ALKIŞA ISLIK YANITI

Maçın son düdüğünün ardından az süre alanlar ve yedekler sahaya ısınmak için çıktığı esnada Babel yine ıslıklanmıştı. Hollandalı oyuncu ise tribünlere alkışla karşılık vermişti.

MAÇ SONUNDA ÖMER BAYRAM'A; 'ÇIKAR ÜZERİNDEKİ O FORMAYI'

Ryan Babel ile birlikte sahaya çıkan bir diğer isim Ömer Bayram'a ise bir taraftar, 'Çıkar üzerindeki o formayı' şeklinde serzenişte bulunmuştu. Tecrübeli futbolcunun ise 'Eyvallah' diyerek idmanı bırakıp içeri girdiği görülmüştü.

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FATİH TERİM: AĞLAYANLAR VAR!

Süper Lig'de Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yapmış ve protestoların futbolcuları olumsuz etkilediğini ifade etmişti.

"Rotasyon yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye çok düşünmüştüm. Maalesef devamlılık olmadı. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyunu elimize aldığımızı düşünüyorum. Topu içeri atmak lazım, atamayınca hiç de beklemediğimiz bir anda golü yedik ve mağlup olduk. Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Bu iş bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız bir tablo değil. Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel'e 'yuh' çekmek, yani... Seyirci, beğenip beğenmediğini burada belli etmemeli. Edeceği yerde ediyor zaten. Rejenerasyona çıkıldığında da birtakım tepkiler olmuş, bunlar hoş şeyler değil. Eğer böyle olursa oyuncuları kaybederiz. Bu, oyuncuları etkilemez olur mu? Soyunma odasında gördüm onun için söylüyorum. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış, ikinci bekimiz Yedlin. İkinci maçı oynuyor, kolay değil. Galatasaray seyircisinin sevecen ve toleranslı olması gerekiyor. Morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş bir şey değil tabii... Emre Akbaba bu yüzden gitti..."